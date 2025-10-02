Lista de precios de los boletos para el Mundial 2026 en estadios mexicanos, ¡a romper el cochinito!

GENERANDO AUDIO...

Salen precios de los boletos para el Mundial 2026 | Foto: Getty Images

La primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 de la FIFA reveló los precios de los boletos para la Copa del Mundo que involucran a la Selección Mexicana. Los costos en moneda nacional van desde los 3 mil 300 (el ticket más barato) hasta los 11 mil 030 pesos mexicanos (el más caro).

Para quienes deben pagar en dólares, también trascendió que el costo más alto es de 600 dólares, y el más económico de 165 dólares. Las tarifas varían según la categoría y la fase del partido.

¿Cuántos cuestan los boletos para ver a México en el Mundial 2026?

Los precios de los boletos para el Mundial 2026 fueron divididos en tres secciones (categoría 1, 2 y 3). Además, el costo de los tickets también fue mostrado según el partido, si este es para Fase de Grupos, para 16vos. de final u 8vos. de final. Aquí el desglose completo:

Precios en pesos mexicanos para los partidos de México en Fase de Grupos

En la Categoría 1 cuestan 10 mil pesos

En la Categoría 2 cuestan 6 mil 230 pesos

En la Categoría 3 cuestan 3 mil 300 pesos

Precios en pesos mexicanos para los partidos de México en 16vos. de final

En la Categoría 1 cuestan 8 mil 225 pesos

En la Categoría 2 cuestan 5 mil 800 pesos

En la Categoría 3 cuestan 3 mil pesos

Precios en pesos mexicanos para los partidos de México en 8vos. de final

En la Categoría 1 cuestan 11 mil 030 pesos

En la Categoría 2 cuestan 6 mil 850 pesos

En la Categoría 3 cuestan 3 mil 900 pesos

Costos en dólares para los juegos de la selección mexicana

Fase de Grupos

Categoría 1, 550 dólares

Categoría 2, 335 dólares

Categoría 3, 185 dólares

16vos. de final

Categoría 1, 450 dólares

Categoría 2, 315 dólares

Categoría 3, 165 dólares

8vos. de final

Categoría 1, 600 dólares

Categoría 2, 375 dólares

Categoría 3, 215 dólares

También se indicó que, de esta lista de precios de los boletos para el Mundial 2026, los costos en primera fase están dispuestos a cambios precio dinámico de tickets sujetos a disponibilidad.

¿Por qué no llega el correo sorteo preferente de Visa?

El sorteo preferente para titulares de tarjeta Visa de la Copa Mundial de la FIFA 26 se abrió el 10 de septiembre y cerró el 19 del mismo mes. Después de un proceso de selección aleatorio, FIFA Ticketing comenzaría a notificar los resultados a partir del 29 de septiembre.

Para ello, la FIFA indicó que las personas que hicieron su registro recibirían un correo electrónico donde se les informaría si su participación fue exitosa o no, en el sorteo preferente de Visa.

Sin embargo, muchas personas señalaron en las últimas horas que no les mandaron nada y la incertidumbre por saber, está latente, pero ¿qué pasa?

Notificación de la FIFA para comprar boletos del Mundial 2026

En caso de resultar seleccionado, a la persona se le asignará una fecha y horario específicos durante los cuales podrá comprar sus boletos (sujeto a disponibilidad).

Y aunque se dijo que la notificación llegaría el 29 de septiembre, también se señaló que, los participantes seleccionados recibirían una notificación hasta 48 horas antes de su horario asignado, con fechas disponibles a partir del 1 de octubre.

Pero es ahí donde muchos han quedado sin respuesta, por lo que se deberá seguir esperando hasta que se reciba alguna notificación.

¿Además de la Primera Fase, se podrán comprar boletos del Mundial en otro momento?

Fase 2

Será del lunes 27 al viernes 31 de octubre. De forma similar a la primera fase, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre.

Fase 3

El proceso de selección será aleatoria y después del sorteo del 5 de diciembre se podrán adquirir boletos para juegos específicos. En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos que ellos quieran.

Fase 4

Cuando se acerque el Mundial de 2026, el inventario restante se liberará por orden de llegada y reventa oficial en FIFA.com/tickets.