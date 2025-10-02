Lista de precios de los boletos para el Mundial 2026 en estadios mexicanos, ¡a romper el cochinito!

Lista de precios de los boletos para el Mundial 2026 para ver a la selección mexicana, ¡a romper el cochinito!
La primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 de la FIFA reveló los precios de los boletos para la Copa del Mundo que involucran a la Selección Mexicana. Los costos en moneda nacional van desde los 3 mil 300 (el ticket más barato) hasta los 11 mil 030 pesos mexicanos (el más caro).
Para quienes deben pagar en dólares, también trascendió que el costo más alto es de 600 dólares, y el más económico de 165 dólares. Las tarifas varían según la categoría y la fase del partido.
¿Cuántos cuestan los boletos para ver a México en el Mundial 2026?
Los precios de los boletos para el Mundial 2026 fueron divididos en tres secciones (categoría 1, 2 y 3). Además, el costo de los tickets también fue mostrado según el partido, si este es para Fase de Grupos, para 16vos. de final u 8vos. de final. Aquí el desglose completo:
Precios en pesos mexicanos para los partidos de México en Fase de Grupos
- En la Categoría 1 cuestan 10 mil pesos
- En la Categoría 2 cuestan 6 mil 230 pesos
- En la Categoría 3 cuestan 3 mil 300 pesos
[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Termina la Fase 1 para boletos del Mundial de 2026: ¿qué sigue ahora?]
Precios en pesos mexicanos para los partidos de México en 16vos. de final
- En la Categoría 1 cuestan 8 mil 225 pesos
- En la Categoría 2 cuestan 5 mil 800 pesos
- En la Categoría 3 cuestan 3 mil pesos
Precios en pesos mexicanos para los partidos de México en 8vos. de final
- En la Categoría 1 cuestan 11 mil 030 pesos
- En la Categoría 2 cuestan 6 mil 850 pesos
- En la Categoría 3 cuestan 3 mil 900 pesos
[TE PODRÍA INTERESAR: Mundial de 2026: ¿qué selecciones ya están clasificadas? Lista completa al momento]
Costos en dólares para los juegos de la selección mexicana
Fase de Grupos
- Categoría 1, 550 dólares
- Categoría 2, 335 dólares
- Categoría 3, 185 dólares
16vos. de final
- Categoría 1, 450 dólares
- Categoría 2, 315 dólares
- Categoría 3, 165 dólares
8vos. de final
- Categoría 1, 600 dólares
- Categoría 2, 375 dólares
- Categoría 3, 215 dólares
También se indicó que, de esta lista de precios de los boletos para el Mundial 2026, los costos en primera fase están dispuestos a cambios precio dinámico de tickets sujetos a disponibilidad.
[TE PODRÍA INTERESAR: Así se ven las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch y esto representan]
¿Por qué no llega el correo sorteo preferente de Visa?
El sorteo preferente para titulares de tarjeta Visa de la Copa Mundial de la FIFA 26 se abrió el 10 de septiembre y cerró el 19 del mismo mes. Después de un proceso de selección aleatorio, FIFA Ticketing comenzaría a notificar los resultados a partir del 29 de septiembre.
Para ello, la FIFA indicó que las personas que hicieron su registro recibirían un correo electrónico donde se les informaría si su participación fue exitosa o no, en el sorteo preferente de Visa.
Sin embargo, muchas personas señalaron en las últimas horas que no les mandaron nada y la incertidumbre por saber, está latente, pero ¿qué pasa?
Notificación de la FIFA para comprar boletos del Mundial 2026
En caso de resultar seleccionado, a la persona se le asignará una fecha y horario específicos durante los cuales podrá comprar sus boletos (sujeto a disponibilidad).
Y aunque se dijo que la notificación llegaría el 29 de septiembre, también se señaló que, los participantes seleccionados recibirían una notificación hasta 48 horas antes de su horario asignado, con fechas disponibles a partir del 1 de octubre.
Pero es ahí donde muchos han quedado sin respuesta, por lo que se deberá seguir esperando hasta que se reciba alguna notificación.
¿Además de la Primera Fase, se podrán comprar boletos del Mundial en otro momento?
Fase 2
Será del lunes 27 al viernes 31 de octubre. De forma similar a la primera fase, incluirá un periodo de registro y luego un proceso de selección aleatoria. Los ganadores recibirán horarios específicos para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) entre mediados de noviembre y principios de diciembre.
Fase 3
El proceso de selección será aleatoria y después del sorteo del 5 de diciembre se podrán adquirir boletos para juegos específicos. En esta fase, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos que ellos quieran.
Fase 4
Cuando se acerque el Mundial de 2026, el inventario restante se liberará por orden de llegada y reventa oficial en FIFA.com/tickets.