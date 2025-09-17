Liverpool se lleva triunfo sobre la hora ante Atlético de Madrid en su estreno en Champions League

GENERANDO AUDIO...

El central fue el salvador de los ‘Reds’ | Reuters

El Liverpool inició la Champions 2025-26 con triunfo 3-2 sobre el Atlético de Madrid en Anfield. Robertson y Salah adelantaron a los locales, pero Marcos Llorente empató con un doblete. En tiempo de compensación, Virgil van Dijk sentenció con un cabezazo al 90+2. El partido también dejó la expulsión de Simeone y el debut millonario de Alexander Isak, en una noche que extendió la racha de los Reds a 12 victorias consecutivas en fase de grupos. AQUÍ LA CRÓNICA COMPLETA