Luis Enrique fue presentado como director técnico del PSG y buscará ganar la Champions

Luis Enrique Martínez fue presentado como el nuevo director técnico del París Saint-Germain (PSG) y aseguró que construirá un equipo para “jugar un futbol ofensivo” y “para ganar trofeos”.

“Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos. No hablo francés, pero he empezado a estudiarlo”, aseguró el técnico español.