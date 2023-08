Luis Rubiales rechaza dimitir tras beso a Jennifer Hermoso y dice que fue consentido: la RFEF se sacude

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), rechazó dimitir a su cargo en una Asamblea General Extraordinaria en Madrid. El directivo español aseguró que las críticas en su contra por el beso a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial Femenino 2023 son un “asesinato social”, pues se trató de un acto consensuado.

Medios españoles adelantaron el jueves 24 de agosto que Rubiales había tomado la decisión de renunciar a su cargo. Sin embargo, frente a los micrófonos de la Federación anunció que se mantendrá por el momento al frente de la RFEF.

Luis Rubiales ofreció su versión del polémico beso que dio a Jennifer Hermoso en los festejos por la Copa del Mundo de la Selección de España Femenil. En conferencia, aseguró que es víctima de un “asesinato social“, por lo que exclamó: “¡No voy a dimitir, no voy a dimitir!“

“Aquí no se está tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. Más allá de mi situación personal, como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos”.

🔴‼ Luis Rubiales: "Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social, se me está tratando de matar" https://t.co/qDQobYQuzB pic.twitter.com/j9euZBiNKi

El directivo español también aseguró que se defenderá en los juzgados con acciones legales contra quienes tratan de “asesinarlo públicamente“, señalando específicamente a los funcionarios del Gobierno de España que lo criticaron a lo largo de la semana:

El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual. Solo sí es sí

Lo acaba de explicar @MLoisgonzalez : desde @Sumar instamos a la aplicación del artículo 62.2.c de la Ley del Deporte y se suspenda cautelarmente de su cargo al Sr. Rubiales mientras se pronuncia el Tribunal Administrativo del Deporte. No puede estar un minuto más en el cargo. pic.twitter.com/ySvZeY20Kk

El Consejo Superior de Deportes debe actuar para que Rubiales no siga ni un minuto más en ese puesto. Las mujeres españolas tienen que ver cómo las instituciones les protegen de un discurso muy peligroso que justifica y defiende la violencia sexual.

Asimismo, arremetió contra Javier Tebas, presidente de La Liga de España, con quien ha tenido diferencias en el pasado.

Luis Rubiales también acusó haber sido víctima de una cacería por parte de un “falso feminismo” que, según sus palabras, “no busca la justicia y la verdad, no le importan las personas sino ponerse una medalla y decir que están avanzando cuando es todo lo contrario”, argumentó en la Asamblea.

“¿Qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente, a las que de verdad se las ha agredido sexualmente?”, expresó. Cabe destacar que el aún presidente de al RFEF llevó a sus tres hijas a la conferencia, poniéndolas como ejemplo de “feministas de verdad“.

“Hay que diferenciar y aprender una lección de lo que es la igualdad (…) Es una lección de vida. Mis hijas sí son feministas de verdad y no el falso feminismo que hay por ahí”.

Luis Rubiales asegura que está diciendo la verdad: 🗨️ "Yo estoy diciendo la verdad hoy aquí. Hijas, aprendedlo, es una lección de vida. Vosotras sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí". pic.twitter.com/sSpLPYE25f

El también exfutbolista aprovechó los micrófonos para dar su propia versión de lo que sucedió en los festejos por la final del Mundial Femenino 2023 en donde España ganó su primera Copa del Mundo.

Las críticas por parte de usuarios y funcionarios españoles contra Luis Rubiales surgieron por un beso en la boca que le dio a la futbolista Jennifer Hermoso cuando festejaban el título mundial de la ‘Furia Roja‘. En la comparecencia, aseguró que se trató de un “pico” con el consentimiento de la jugadora.

“Casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (…) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó ‘eres un crack’ y yo le dije ‘¿un piquito?’ Ella dijo, ‘vale’“

Luis Rubiales