¡Luis Suárez está en el centro de la polémica… otra vez! – Foto: AFP

Luis Suárez, delantero uruguayo de 38 años, protagonizó una riña durante la final de la Leagues Cup 2025 de este domingo, en la que Inter Miami perdió por 3-0 frente a Seattle Sounders. A través de redes sociales, circulan videos en los que el charrúa parece escupir a un miembro del cuerpo técnico rival.

Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter, también le dio un golpe con la mano en el mentón al futbolista mexicano Obed Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

¿Luis Suárez le escupió a un rival?

Cuando los jugadores de Seattle Sounders comenzaron a festejar el título tras el silbatazo final, Luis Suárez corrió hacia Obed Vargas, centrocampista mexicano de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo.

Esto dio inicio a una trifulca que involucró a jugadores de ambos equipos; mientras esto sucedía, las cámaras captaron al charrúa escupiendo a un miembro del cuerpo técnico del equipo rival.

En otros videos que se hicieron virales en redes sociales, se puede ver a Sergio Busquets acercándose al juvenil Obed Vargas para confrontarlo.

En las imágenes que circulan desde este domingo, se puede ver al exjugador del FC Barcelona dando lo que parece ser un puñetazo en la cara al mexicano tras perder la final de Leagues Cup.

Hasta el momento, ninguno de los jugadores ni las cuentas oficiales del Inter Miami han ofrecido explicaciones sobre lo sucedido en el Lumen Field.

Reacciones tras lo sucedido en la final de la Leagues Cup 2025

La agencia AFP retoma que Lionel Messi, capitán y líder del Inter Miami, se mantuvo alejado de los enfrentamientos mientras era saludado por varios jugadores y el entrenador rival, Brian Schmetzer.

Javier Mascherano, entrenador de Miami, eludió comentar los incidentes ante la prensa, señalando que estaba demasiado alejado de la acción, pero apuntó que la conducta de sus jugadores pudo responder a alguna provocación previa.

“A nadie nos gusta que al final de un partido haya este tipo de acciones, pero si hay una reacción es porque tal vez haya habido una provocación”. Javier Mascherano

Al término de los incidentes, ambos equipos estuvieron presentes en la ceremonia de entrega del trofeo en el estadio Lumen Field de Seattle.

“Desafortunadamente, eso va a quitar algo de atención a una gran actuación de Seattle Sounders,” lamentó Schmetzer, entrenador del nuevo campeón de Leagues Cup, al ser preguntado por la tangana.

“Supongo que puede tomarse como un cumplido que las frustraciones de Miami llevaran a que ocurriesen algunas cosas en el campo que no deberían ocurrir”, consideró.

Las polémicas de Luis Suárez a lo largo de su carrera

Luis Suárez ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

Defendiendo en 2011 el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que El Pistolero fue sancionado ocho partidos.

También provocó escándalos con varios mordiscos a rivales, especialmente con el que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014.