Luis Suárez dice que no es la imagen que quiere dar. FOTO: AFP

El delantero uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, ofreció disculpas públicas este jueves tras su participación en la riña posterior a la final de la Leagues Cup, disputada el domingo, donde escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders.

El jugador de 38 años fue protagonista del altercado luego de que el equipo local venciera con un contundente 3-0 en el estadio Lumen Field.

El incidente con Obed Vargas y el cuerpo técnico

Tras el silbatazo final, Suárez se dirigió al mediocampista mexicano Obed Vargas, de 20 años, a quien rodeó del cuello con su brazo izquierdo, lo que desató una trifulca con la intervención de varios futbolistas y suplentes.

En medio del altercado, el español Sergio Busquets, compañero de Suárez e integrante del Inter Miami, también apareció en la escena golpeando con la mano el mentón de Vargas.

Las cámaras registraron además a Suárez gritando y escupiendo a un asistente técnico del Seattle Sounders, un gesto que encendió la polémica y sumó un nuevo capítulo controvertido a su carrera.

“Me equivoqué y lo lamento sinceramente”: Luis Suárez

Horas después, Suárez publicó una disculpa en una historia de Instagram:

“Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido, pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente”. luissuarez9, Instagram

El goleador histórico de la selección uruguaya agregó que su comportamiento no refleja los valores que quiere transmitir:

“No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así”. luissuarez9, Instagram

Suárez también felicitó a Seattle Sounders por el título y reconoció el triunfo de sus rivales.

Posibles sanciones tras la trifulca

El incidente ha sido catalogado como uno de los más graves en la corta historia de la Leagues Cup, torneo que reúne a clubes de México, Estados Unidos y Canadá desde 2019.

Hasta el momento, ni la MLS ni la organización de la Leagues Cup han emitido un pronunciamiento sobre posibles sanciones. La declaración de Suárez representa la primera reacción oficial del Inter Miami.

El contrato del delantero uruguayo con el club floridano finaliza a finales de este año, por lo que este episodio marca un momento clave en la recta final de su carrera en la liga estadounidense.