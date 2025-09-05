GENERANDO AUDIO...

Luis Suárez y algunos compañeros serán sancionados. FOTO: AFP

El delantero uruguayo Luis Suárez fue sancionado con seis partidos de suspensión en la Leagues Cup, luego de escupir a un miembro del Seattle Sounders tras la final disputada el domingo, en la que el Inter Miami cayó 3-0.

La organización del torneo informó que la sanción impedirá al atacante de 38 años disputar la totalidad de la próxima edición, que reúne a clubes de la MLS y de la Liga MX. Sin embargo, Suárez podría no cumplirla, ya que su contrato con Inter Miami vence en diciembre y aún no se ha anunciado una renovación.

Más sanciones para Luis Suárez y el Inter Miami

Además de Suárez, otros jugadores del equipo floridano recibieron castigos:

Sergio Busquets : dos partidos de suspensión por conducta violenta

: dos partidos de suspensión por conducta violenta Tomás Avilés: tres partidos de suspensión al inicio de la próxima edición

Los castigos afectan a un equipo que tenía en la Leagues Cup la única opción de levantar un título internacional en 2025.

También hubo sanciones para Seattle

Por parte del Seattle Sounders, el único sancionado fue Steven Lenhart, integrante del cuerpo técnico de Brian Schmetzer, con una suspensión de cinco partidos.

La Leagues Cup añadió que todos los castigados deberán pagar multas, sin detallar los montos, y que la MLS se reserva el derecho de imponer más medidas disciplinarias.

La trifulca en Seattle

El incidente ocurrió tras el pitazo final en el estadio Lumen Field, cuando los jugadores de Seattle celebraban. Suárez rodeó con el brazo el cuello del mediocampista mexicano Obed Vargas, iniciando una pelea entre futbolistas de ambos equipos.

En medio de la gresca, Busquets golpeó en el mentón al mismo jugador. Poco después, las cámaras registraron a Luis Suárez gritando y escupiendo hacia un miembro del cuerpo técnico rival, hecho que derivó en la sanción.

El delantero pidió disculpas el jueves por su comportamiento, pero su futuro en el club y en el torneo queda en duda tras este nuevo episodio polémico.+