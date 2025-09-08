GENERANDO AUDIO...

Luis Suárez recibe otra sanción. FOTO: AFP

Luis Suárez, delantero uruguayo de 38 años y actual jugador del Inter Miami, fue suspendido por tres partidos este lunes por tres partidos en la liga norteamericana (MLS).

El castigo se suma a la sanción de seis encuentros en la Leagues Cup, luego de que escupiera a un miembro de la comisión técnica de Seattle Sounders en la final disputada el 31 de agosto.

Partidos que se perderá Luis Suárez

De acuerdo con un comunicado oficial de la MLS, el atacante cumplirá la suspensión en los duelos:

13 de septiembre ante Charlotte FC

ante Charlotte FC 16 de septiembre contra Seattle Sounders

contra Seattle Sounders 20 de septiembre frente a DC United

El Seattle Sounders derrotó 3-0 al Inter Miami en aquella final celebrada en el Lumen Field, lo que provocó una gresca en la que también participaron otros jugadores.

Reacciones del Inter Miami luego de las suspensiones

El Inter Miami emitió un comunicado tras los incidentes en el que aseguró:

“Estas acciones no reflejan los valores de nuestro deporte y seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares de deportividad tanto dentro como fuera de la cancha”. @InterMiamiCF, X.

Hasta el momento, el club no ha informado si apelará la sanción impuesta por la liga.

Otros involucrados en el altercado

Sergio Busquets y Tomás Avilés, compañeros de Suárez en Inter Miami, también estuvieron involucrados en el enfrentamiento, pero no recibieron sanciones adicionales.

Steven Lenhart, miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders, perdió el derecho a su credencial por el resto de la temporada, incluidos los playoffs de la MLS. Además, ya había recibido una sanción de cinco partidos en la Leagues Cup.

Lenhart no podrá ingresar a vestuarios ni acercarse a jugadores en días de partido. La MLS evaluará una nueva solicitud de credencial hasta la temporada 2026.

La liga también impuso al Seattle Sounders una multa económica por apropiación indebida de credenciales, aunque la cifra no fue revelada.