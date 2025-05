GENERANDO AUDIO...

¡Se acaba la leyenda de Luka Modric en Real Madrid! | Foto: AFP

Luka Modric, centrocampista croata de 39 años, anunció a través de Instagram que dejará las filas de Real Madrid al finalizar el Mundial de Clubes 2025, poniendo fin a una carrera de casi 13 años en la “Casa Blanca”. El club merengue agradeció a uno de sus más recientes ganadores del Balón de Oro y campeón de seis Champions Leagues.

“Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu”. Luka Modric

Así se despidió Luka Modric de Real Madrid

A través de su cuenta de Instagram, Luka Modric recordó su llegada a Real Madrid hace más de una década, asegurando que la experiencia de vestir la camiseta blanca le cambió la vida como futbolista y como persona.

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después (…) Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia“, escribió.

Foto: AFP

Asimismo, el subcampeón del mundo con Croacia agradeció al club, al presidente Florentino Pérez, sus compañeros, entrenadores y la gente que lo apoyó en los últimos trece años.

Modric también recordó aquellas “remontadas que parecían imposibles”, así como las finales y celebraciones que vivió como jugador de Real Madrid. “Lo hemos ganado todo y he sido muy feliz”, agregó.

Finalmente, agradeció el apoyo de los aficionados, asegurando que nunca olvidará las ovaciones y gestos de cariño que los madridistas tuvieron con él durante su paso por el club español.

“Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista”. Luka Modric

Imagen: AFP

Luka Modric terminó su mensaje con: “Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida. Hala Madrid y Nada Más”.

¿Cuándo será el último partido de Luka Modric como madridista?

El Mundial de Clubes 2025 será el último torneo de Luka Modric como jugador de Real Madrid, en donde los merengues disputarán los siguientes partidos:

Real Madrid vs Al Hilal – 18 de junio

Real Madrid vs Pachuca – 22 de junio

FC Salzburg vs Real Madrid – 26 de junio

En caso de calificar a los octavos de final, el máximo campeón de Europa jugaría los octavos de final el 30 de junio o el 1 de julio; de avanzar a cuartos de final, jugarían el 4 o el 5 de julio.

Si Real Madrid avanza a semifinales, estas se disputarían el 8 o 9 de julio. Finalmente, en caso de disputar la gran final, Luka Modric tendría su adiós el domingo 13 de julio.

Así se despidió Real Madrid de su leyenda

El club blanco también comunicó la marcha del croata inmediatamente después del anuncio del futbolista a través de un comunicado.

“El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Luka Modric han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos”. Real Madrid

Además, los merengues compartieron un video en agradecimiento recordando los mejores momentos del Balón de Oro como el “10” madridista.

Hasta el momento, no se ha informado si se marchará a otro equipo o si éste será su retiro definitivo en clubes. Tampoco anunció su retiro de la Selección de Croacia.

El impresionante palmarés de Luka Modric con Real Madrid

Durante los casi 13 años de Luka Modric como futbolista de Real Madrid, conquistó la cantidad de 28 títulos, a falta de disputar un último torneo:

6 Champions Leagues

6 Mundiales de Clubes

5 Supercopas de Europa

4 Ligas

2 Copas del Rey

5 Supercopas de España

Además, se adjudicó el Premio The Best de la FIFA y el Balón de Oro en 2018, lo que lo convirtió en el primer ganador del prestigioso trofeo para Real Madrid después de Cristiano Ronaldo.