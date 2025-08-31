Maratón de la CDMX Telcel 2025 en vivo: Transmisión hoy 31 de agosto

GENERANDO AUDIO...

El XLII Maratón de la CDMX Telcel 2025 detiene a la capital del país desde muy temprano este domingo 31 de agosto. Alrededor de 30 mil corredores tomarán las calles para vivir una experiencia única durante 42.195 km. Pasando por las principales avenidas de la Ciudad de México con salida frente al Estadio Olímpico Universitario y meta en el Zócalo, esta edición promete ser histórica y todo lo podrás vivir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿A qué hora empieza el Maratón de la CDMX Telcel 2025?

La transmisión del Maratón de la CDMX Telcel 2025 dará inicio en punto de las 5:50 horas y se extenderá hasta las 10:00 horas. No lo pienses dos veces y súmate a esta experiencia con toda la adrenalina de uno de los eventos deportivos más grandes de Latinoamérica.

