Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025: ¿cómo prepararse la última semana?

Preparación rumbo a Maratón de la Ciudad de México Telcel. Foto: Getty

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 es el domingo 31 de agosto, con la participación de 30 mil corredores. Una forma de prepararse, los últimos días, la comparte el propio evento en sus redes sociales a los competidores.

Esto no quiere que basten seis o siete días de preparación para un evento como este en la capital u otra zona del planeta, simplemente es una opción que se muestra para quienes están en el tramo final de su entrenamiento.

Plan de entrenamiento rumbo al maratón

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 muestra un esquema que abarca del 25 al 31 de agosto, con diversas actividades:

Lunes 25 de agosto

Correr -Steady State Run: 5 kilómetros de carrera método continuo al 60% FC.

Martes 26 de agosto

Correr -Steady State Run: 25 minutos de carrera método continuo al 70% FC

Miércoles 27 de agosto

Descanso: total o activo

Jueves 28 de agosto

Correr – Recovery Run: 30 minutos continuos de trote al 65% FC

Viernes 29 de agosto

Descanso

Sábado 30 de agosto

Correr – Recovery Run: 4 kilómetros de carrera método continuo al 60%FC

Domingo 31 de agosto

Inicia Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025, planificado con 42 kilómetros de ruta

Estrategia

Los organizadores complementan la información con una división de la carrera en cuatro bloques, donde uno se corre ligeramente más rápido que el anterior, terminando el último bloque al ritmo de carrera ideal.

Horas de salida, por categoría

La avenida está programada para ser en la avenida Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. Los horarios son los siguientes:

Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: el arranque es a partir de las 05:45 horas

Bloque Elite Femenil: es a las 05:50 horas

Bloque Elite Varonil: es a las 06:00 horas

Bloque A: el arranque es a partir de las 06:00 horas

Bloque B: el arranque es a partir de las 6:15 horas