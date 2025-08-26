Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025: fecha: horarios y lo que debes de saber

GENERANDO AUDIO...

Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025. Foto: Getty

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 se llevará a cabo el próximo domingo 31 de agosto y arrancará a las 05:45 de la mañana. Según sus organizadores, contará con la participación de 30 mil corredores.

Los maratonistas que vayan a participar tendrán hasta seis horarios de salida, esto dependiendo la categoría en la que están inscritos.

Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025

Este evento recorrerá las principales vialidades de la CDMX y seguirá una ruta de 42.195 kilómetros, certificada y homologada por: FMAA, la AIMS y WA.

Cada participante será responsable de verificar y apegarse a las medidas y recomendaciones sanitarias del Protocolo de Sanidad del evento, mismo que podrá ser consultado en https://indeporte.cdmx.gob.mx/, https://maraton.cdmx.gob.mx y en medios oficiales.

¿Dónde será la salida?

Será en la avenida Insurgentes Sur, entre el edificio de la Biblioteca Central y Estadio Olímpico Universitario de la UNAM.

Horas de salida, por categoría

Bloque de silla de ruedas y débiles visuales: el arranque es a partir de las 05:45 horas

Bloque Elite Femenil: es a las 05:50 horas

Bloque Elite Varonil: es a las 06:00 horas

Bloque A: el arranque es a partir de las 06:00 horas

Bloque B: el arranque es a partir de las 6:15 horas

Bloque C: el arranque es a partir de las 06:30 horas

Maratón para mujeres y hombres

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 es para mujeres y hombres. Sin embargo, habrá una división por categorías y edades de los participantes:

LIBRE: 18 – 34 años

MASTER: 35 – 39 años

VETERANOS: 40 – 44 años

VETERANOS II: 45 – 49 años

VETERANOS III: 50 – 54 años

VETERANOS IV: 55 – 59 años

VETERANOS V: 60 – 64 años

VETERANOS VI: 65 – Más

Detalles para los competidores

Cada corredor contará con su propio número, habrá un seguro de gastos médicos en caso de algún accidente, tendrán zonas de abastecimiento los corredores, contará con un paquete de recuperación (fruta, agua, entre otras cosas).

¿Qué premios habrá?

El Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 entregará premios en efectivo, y será en dólares, para los ganadores absolutos:

Primer lugar: 50 mil dólares + reloj Garmin

Segundo lugar: 20 mil dólares + reloj Garmin

Tercer lugar: 10 mil dólares + reloj Garmin

Cuarto lugar: 6 mil 562.93 dólares

Quinto lugar: 4 mil 949.09 dólares

Sexto lugar: 3 mil 281.46 dólares

Séptimo lugar: 2 mil dólares

Octavo lugar: mil 344.86 dólares

Los resultados oficiales preliminares para fines de premiación empezarán a publicarse a partir de las 10:30 horas del día en que se realice el evento, teniendo el corredor (atleta) 30 minutos para manifestar la protesta correspondiente.

Una vez publicados los resultados, el trámite de la protesta se sujetará al Reglamento vigente de la FMAA, donde se cubrirá el costo de inicio de trámite establecido.