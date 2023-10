Con debut mágico, salva Marc Guiu al Barcelona al anotar el 1-0 frente al Athletic

Con 17 años, el español Marc Guiu no sólo dio al Barcelona la victoria 1-0 frente al Athletic, sino que además fue reconocido como el MVP al marcar un gol a los 23 segundos de su presentación oficial con el Barça.

Como en un sueño, el joven catalán salió al campo de juego en el minuto 79, mientras ambos equipos mantenían el empate a ceros, cuando en su primera acción en el encuentro corrió al espacio para que Joao Felix le leyera el desmarque. Definió casi sin ángulo, con clase, para escribir la gran historia de la jornada en el fútbol español.

“No me lo creo, me falta el aire, estoy disfrutando el momento. Esto no se imagina, llevo trabajando toda la vida, aprovechando las oportunidades y creo que lo he conseguido. Esta noche no dormiré”

Marc Guiu / jugador Barcelona