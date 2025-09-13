GENERANDO AUDIO...

Marco Verde venció a Sona Akale. Foto: AFP

El boxeador mexicano Marco Verde venció a Sona Akale, en la categoría de peso supermedio, en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas. Este fue el primer combate en la cartelera que tiene como pelea estelar Canelo vs Crawford.

Además, esta victoria le significó al pugilista para seguir invicto en su reciente camino en el terreno profesional. Esto se suma a su medalla de plata en Paris 2024 para irse consagrando en el mundo del boxeo.

¿Cómo fue la pelea de Marco Verde?

Marco Verde venció a Sona Akale en combate que fue pactado a seis asaltos; sin embargo, la buena estrategia del mexicano le ayudó a derrotar a su rival estadounidense en solo cuatro rounds.

Desde el comienzo, Verde impuso condiciones y poco a poco fue conectando golpes certeros y que al final le costarían a Akale ya no salir al quinto asalto.

La pelea terminó cuando Marco propinó un gran derecho al rostro de su rival, lo cual lo dejó un tanto tambaleante y el réferi decidió preservar la integridad del norteamericano y concluir la pelea.

¿Quién es Marco Verde?

Marco Alonso Verde Álvarez nació el 11 de febrero de 2002 en Mazatlán, Sinaloa. Hijo del exboxeador olímpico Manuel Verde, quien compitió en Barcelona 1992, Marco siguió los pasos de su padre desde temprana edad. A pesar de las reservas iniciales de su familia, su pasión por el boxeo lo llevó a destacar en el ámbito amateur.

En 2023, Verde se consolidó como una figura destacada al ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago y en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, ambos en la categoría de 71 kilogramos. Estos logros le aseguraron un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Plata histórica en París 2024

Durante los Juegos Olímpicos, Marco Verde avanzó hasta la final de la categoría de 71 kg, convirtiéndose en el primer boxeador mexicano en alcanzar una final olímpica en 40 años.

En la final, enfrentó al uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev, cayendo por decisión unánime y obteniendo la medalla de plata. Este resultado representó la primera medalla olímpica en boxeo para México desde 1984.

Transición al profesionalismo

Tras su éxito olímpico, Verde anunció su transición al boxeo profesional en enero de 2025. Su debut se llevó a cabo este 3 de mayo en Arabia Saudita, como parte de la cartelera encabezada por Saúl “Canelo” Álvarez. Hoy, Marco Verde venció a Sona Akale y sigue firme en su camino como pugilista.