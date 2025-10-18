Próximos partidos

Mariana Bernal gana el oro en la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco tras un intenso duelo de mexicanas

23:01 | Marcel Guzmán Sánchez
Mariana Bernal se queda con el oro
Bernal, oro en Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco | HANDOUT/ GETTY VIA AFP

Se llevó a cabo la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco en Nanjing, China, donde Mariana Bernal se quedó con la medalla de oro tras un intenso shootout con Andrea Becerra, en un intenso duelo de arqueras mexicanas en la modalidad de arco compuesto, con lo que ambas deportistas de México se subieron a lo más alto del podio, que tuvo como fondo el himno nacional de México.

Lee la crónica completa aquí…

