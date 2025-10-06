GENERANDO AUDIO...

¿Qué está pasando con Mark Sanchez, exQB de Jets? | Foto: AFP

El exmariscal de campo de New York Jets, Mark Sánchez, fue dado de alta del hospital y enviado directamente a prisión este domingo 5 de octubre tras una presunta agresión en Indianapolis, Estados Unidos (EE.UU.), de acuerdo con el medio estadounidense The New York Post.

Cabe destacar que el exjugador mexicoamericano habría sido apuñalado tras supuestamente agredir a un adulto mayor de 69 años en una riña, según informaron medios de comunicación como TMZ. A lo largo de las últimas horas, circularon imágenes del involucrado en la disputa con el ahora comentarista deportivo.

Mark Sanchez ya fue trasladado a prisión en EE.UU.

Mark Travis John Sánchez, de 38 años, fue dado de alta del hospital este domingo por la mañana después de ser tratado por heridas de arma blanca en el pecho que sufrió el viernes por la noche, informó TMZ este domingo.

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa, el oriundo de California, EE.UU., fue llevado fue llevado a procesamiento central en la cárcel del condado de Marion, acusado de intoxicación pública y agresión mientras estaba en el hospital.

Cabe destacar que el pasado sábado se dio a conocer que Sánchez, periodista de Fox Sports, había sido apuñalado en la víspera de la cobertura por el partido entre Indianapolis Colts y Las Vegas Raiders.

Unas horas más tarde, la prensa estadounidense señaló que había sido arrestado en el hospital, despertando incertidumbre por lo sucedido este fin de semana.

¿Qué pasó en Indianapolis?

Con el paso de las horas, se dio a conocer mayor información sobre el incidente que involucró a Mark Sánchez en Indianapolis.

The New York Post retomó que un conductor de un camión de engrase, identificado por sus iniciales PT, estacionó su camión en un callejón mientras recogía aceite de cocina en un hotel el pasado viernes 3 de octubre.

En ese momento, el exjugador de la NFL se le habría acercado, de acuerdo con una declaración jurada vista por el portal FOX59.

“PT no llevaba su aparato auditivo porque el camión hace mucho ruido cuando cambia el aceite para freír para el hotel, así que tuvo que acercarse al Sr. Sánchez para oírlo”, según la declaración jurada.

En este sentido, cuando PT se inclinó, “el Sr. Sánchez olía a alcohol y arrastraba las palabras”, continuó la declaración. Poco después, el exquarterback presuntamente arrojó al conductor contra una pared antes de tirarlo al suelo.

Ya en el piso, el conductor afirmó haber apuñalado al actual analista deportivo en defensa propia.

¿De qué se le acusa a Mark Sánchez?

Mark Sánchez enfrentaría tres delitos menores, de acuerdo con Angela Ganote, periodista de FOX59 Morning News:

Agresión con resultado de lesiones corporales

Entrada no autorizada a un vehículo motorizado

Intoxicación en público: poner en peligro la vida de otra persona

The New York Post aseguró que es probable que Sánchez no pase mucho tiempo en prisión, ya que, según se informa, pagó su fianza de 300 dólares en efectivo antes de ser fichado.

Comparten imágenes del conductor que apuñaló al exQB

La propia Angela Ganote compartió dos imágenes del hombre que presuntamente fue atacado por el exmariscal de campo de la NFL.

El también periodista Max Lewis habló con la esposa del conductor, quien aseguró que fue agredido cuando lo atacó Mark Sánchez.

“Su familia afirma que sufrió un corte en la pelea, que le atravesó la mejilla y le impactó la lengua”, complementó Angela Ganote.

¿Quién es Mark Sánchez, comentarista deportivo y exQB de Jets?

Mark Sánchez es un veterano de más de una década de la NFL que se unió a FOX Sports en julio de 2021 como analista de juegos, según la propia cadena deportiva.

Cabe destacar que el califroniano, de abuelos zacatecanos, lideró a los Jets de Nueva York hasta los Juegos de Campeonato de la Conferencia Americana en sus primeras dos temporadas como profesional.

En la universidad, Mark Sánchez disfrutó de una carrera estelar como quarterback en USC de 2005 a 2008, lo que llevó a los Troyanos a ganar en el Rose Bowl su tercer año, culminando una temporada sobresaliente de 13 victorias que colocó a la USC en tercer lugar en la última encuesta de AP Top 25.

En el juego del Día de Año Nuevo, lanzó para 413 yardas y completó cuatro touchdowns en el camino para ganar los honores de MVP ofensivo de Rose Bowl en su último juego.

Las 413 yardas por pase de Sánchez ocuparon el segundo lugar en la historia del Rose Bowl y la cuarta en la historia de la USC.

Terminó la temporada con 3,207 yardas por pase y 34 touchdowns, la segunda mayor cantidad en la historia de la escuela, y 10 intercepciones. En 2008, fue nombrado Primer Equipo All-Pac-10.

Seleccionado por los Jets en 2009 como la quinta selección general, Sánchez registró una impresionante temporada de novato, siendo nombrado para el Equipo All-Rookie de la NFL 2009 y convirtiéndose en el primer quarterback novato en la historia de la liga en ganar en sus primeras tres aperturas y solo el segundo en ganar sus primeros dos juegos de playoffs.

En su segunda temporada, Sánchez se convirtió en el segundo quarterback en alcanzar el campeonato de conferencia en sus primeros dos años.

Además, estableció el récord de la franquicia de los Jets para la mayoría de las victorias de postemporada por un quarterback con cuatro pases de touchdown más largos en un juego de playoffs (80 en 2009) y la mayoría de las unidades ganadoras del juego en una sola temporada (seis en 2010).

Después de sufrir una lesión de fin de temporada en la pretemporada de 2013, Sánchez pasó a jugar para los Philadelphia Eagles, los Dallas Cowboys y el Washington Football Team antes de retirarse en 2019.

Al anunciar su retiro, Sánchez pasó inmediatamente de la parrilla a uno de los papeles de estudio más preciados de ABC junto a Kevin Negandhi y el ahora analista de la NFL de Fox Jonathan Vilma.

Mientras que con ABC/ESPN durante dos años, Mark Sánchez también contribuyó a “College Football Live”, Get Up” y “SportsCenter“.