Marruecos campeón del Mundial sub 20, tras vencer a Argentina

Yassir Zabiri celebra el gol marcado ante Argentina. Reuters

Marruecos conquistó el Mundial sub 20 de Chile 2025 tras vencer 2-0 a Argentina en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago. El conjunto africano definió el encuentro en el primer tiempo con un doblete de Yassir Zabiri, quien abrió el marcador con un tiro libre y amplió la ventaja en un contragolpe. Argentina intentó reaccionar con remates de Prestianni y Carrizo, pero no logró romper el orden defensivo de Marruecos, que controló los espacios y limitó las llegadas del rival.

En la segunda parte, los cambios de Diego Placente no modificaron el rumbo del partido. Marruecos se mantuvo firme en defensa, bajó el ritmo del juego y administró la ventaja hasta el final. Los intentos de Silvetti y Gorosito fueron las llegadas más claras del equipo sudamericano, pero el arquero marroquí respondió con acierto. Con el triunfo, Marruecos obtuvo su primer título mundial sub 20, convirtiéndose en el segundo país africano en lograrlo y marcando un nuevo capítulo en la historia del torneo. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM