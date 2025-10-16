Más de un millón de boletos vendidos para el Mundial 2026; México, tercero en compra de entradas

GENERANDO AUDIO...

“Trionda”, el balón del Mundial 2026.

La FIFA confirmó este 16 de octubre que ya se han vendido más de un millón de boletos para la Copa Mundial 2026, como parte de la preventa con Visa. México aparece como el tercer país con más entradas adquiridas, solo por debajo de Estados Unidos y Canadá, los otros dos anfitriones del torneo.

“Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial (…) De hecho, fans de más de 200 países y territorios han adquirido entradas, con Canadá, México y Estados Unidos de América, los países anfitriones de esta edición, a la cabeza”, dijo Gianni Infantino, presidente de FIFA.

El Mundial, que será el más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos, comenzará el 11 de junio de 2026.

México, entre los países con más boletos vendidos para el Mundial 2026

Durante la preventa lanzada a mediados de septiembre, más de 1.5 millones de personas se registraron para comprar entradas para el Mundial 2026, de las cuales fueron seleccionadas por sorteo para adquirir sus boletos a partir del 1 de octubre.

Los compradores seleccionados proceden de 212 países y territorios, pero el top 10 de los que más boletos adquirieron quedó así:

Estados Unidos Canadá México Inglaterra Alemania Brasil España Colombia Argentina Francia

“Esta respuesta increíble es una señal clara de que la Copa Mundial más grande e inclusiva de la historia está cautivando al mundo”. Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

¿Qué pasa si no fuiste seleccionado en la preventa del Mundial 2026?

La FIFA notificó por correo a las personas que no resultaron favorecidas por el sorteo de la preventa, pero aún hay opciones. La segunda fase está prevista del 27 al 31 de octubre de 2025 y funcionará de forma similar: registro, selección aleatoria y asignación de horarios de compra entre mediados de noviembre y principios de diciembre, informó Claro Sports.

Más adelante, tras el sorteo final del Mundial 2026 (5 de diciembre de 2025), se abrirá una tercera fase que permitirá solicitar boletos para partidos específicos cuando ya se conozca la mayoría de los cruces de la fase de grupos. Esta etapa es útil para quienes desean ver a selecciones concretas o asistir a duelos puntuales.

“En la etapa más cercana al torneo, FIFA habilitará la venta por orden de llegada. En ese punto, la rapidez para iniciar sesión y confirmar pago es determinante, porque la demanda global es alta”, destacó el portal deportivo.

Además, la FIFA puso en marcha la plataforma oficial de reventa en FIFA.com/tickets. Allí, quienes tengan entradas podrán revenderlas de forma segura y regulada, evitando riesgos de canales no autorizados. En México, las y los residentes únicamente podrán usar la plataforma oficial de Intercambio de boletos de la FIFA.

¿Dónde comprar boletos oficiales del Mundial 2026?

Para evitar fraudes o reventas no autorizadas, la FIFA solo recomienda comprar boletos en sus canales oficiales para el Mundial 2026:

FIFA.com/tickets: Venta general y sorteos

Plataforma de reventa oficial de boletos

Plataforma de intercambio exclusiva para residentes en México

FIFA.com/hospitality: Paquetes VIP con servicios especiales

México, listo para recibir la fiesta del futbol

México será una de las tres sedes oficiales del Mundial 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

Las ciudades mexicanas que albergarán partidos son:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Será la primera vez que tres países organizan juntos una Copa del Mundo y la tercera ocasión que el país es anfitrión (tras 1970 y 1986), ahora con la Selección Mexicana abriendo el torneo en casa.

