Mastantuono se estrena como goleador y el Real Madrid aplasta al Levante

GENERANDO AUDIO...

El argentino marcó el segundo tanto de la tarde | Reuters

El Real Madrid salió con los tres puntos de su visita al Levante tras imponerse 1-4 en un partido en el que Vinícius Jr, Kylian Mbappé y el primer gol de Franco Mastantuono como merengue marcaron la diferencia.

El equipo dirigido por Xabi Alonso tomó ventaja al minuto 28′ con un remate de Vinícius Jr dentro del área. La escuadra de la capital española amplió la cuenta al 38′ con un disparo de Franco Mastantuono tras un contragolpe. Dicho tanto significó el estreno como goleador del exelemento de River Plate. Con ese 0-2 parcial, el Real Madrid se fue al descanso con control en el marcador y la iniciativa del encuentro.

En el arranque del complemento, el Levante descontó al 54′ por medio de Etta Eyong, quien aprovechó un centro para cabecear cerca del poste izquierdo. La reacción levantina encendió el partido, pero poco después una falta sobre Mbappé en el área derivó en penalti. El francés convirtió la pena máxima al minuto 64′ para recuperar la diferencia de dos goles.

Mbappé volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 66, cuando recibió un pase en profundidad de Arda Güler y definió dentro del área para sellar el cuarto tanto del Real Madrid. El doblete del delantero francés cerró el partido y confirmó la superioridad visitante en el tramo final.