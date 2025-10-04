Mateo Levy sufre conmoción cerebral en el partido entre México vs. Marruecos

GENERANDO AUDIO...

Mateo Levy tuvo que salir en camilla del campo de juego. Foto: AFP/GettyImages

México vivió una tarde agridulce este sábado 4 de octubre tras obtener su pase a octavos de final del Mundial Sub-20, pero también por la conmoción cerebral que sufrió Mateo Levy.

El jugador del Cruz Azul sufrió un fuerte golpe durante el partido contra Marruecos, situación por la que se implementó el protocolo de conmoción.

¿Cuál es el estado de Mateo Levy, jugador de México?

Selecciones Nacionales Menores informó a través de su cuenta de X que Mateo Levy sufrió una conmoción cerebral, aunque recuperó el conocimiento, fue trasladado al hospital para realizarle exámenes. Además, señaló que el futbolista se encuentra acompañado por su familia.

Gerardo González, colaborador del sitio “Vamos Azul”, aseguró que el jugador fue valorado por especialistas en neurología, mientras que Carlos Ponce de León de Récord, informó que Levy “recuperó el conocimiento camino al hospital” y que la FMF sigue de cerca su evolución, también los representantes que mandó Cruz Azul a Chile.

¿Cómo fue la lesión de Mateo Levy?

El incidente ocurrió al minuto 26 del partido entre México y Marruecos, donde el Tri se jugó su pase a los octavos, en una jugada a balón parado.

En un tiro de esquina, Levy chocó contra un defensor marroquí al tratar de disputar el balón aéreo, situación por la que quedó tendido en el césped sin reaccionar.

La situación generó alarma en el cuerpo técnico que rápidamente entró al terreno de juego para auxiliar al joven futbolista, que al ser examinado por asistencia médica, decidieron inmovilizarlo y retirarlo en camilla como parte del protocolo de conmoción.

Cabe recordar que esta representaba la primera titularidad de Mateo Levy con la Selección Nacional en el actual Mundial Sub-20 que se celebra en Chile.

México avanza a cuartos de final del Mundial Sub-20

A pesar del susto que representó la conmoción de Mateo Levy, México celebró su pase a la siguiente fase el torneo, donde el próximo martes se enfrentará a Chile, país anfitrión.

Eduardo Arce, DT de México, en declaraciones al sitio AS, le dedicó el triunfo a Mateo: “Es un chico que todo el mundo quiere en el vestidor y si nos movió un poco, hay que seguir trabajando y la victoria fue por él”.