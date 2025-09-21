Max Verstappen conquista Bakú e iguala el récord de victorias de Checo Pérez

GENERANDO AUDIO...

El piloto neerlandés ganó desde la pole en el circuito urbano | Reuters

Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto neerlandés tuvo un día cómodo desde la pole position en Bakú, para sumar su cuarto triunfo de la temporada y el segundo consecutivo tras su victoria en Italia. Además, con el resultado, el tetracampeón mundial se unió a su excompañero de Red Bull, Sergio Pérez, como los únicos pilotos con múltiples victorias en el circuito urbano, y extendió la hegemonía de la escudería austriaca en la carrera que inició en 2017. Luego de ver un récord de seis banderas rojas en la clasificación, se esperaba otra jornada caótica por las condiciones en pista. Sin embargo, la punta se mantuvo tranquila y solo hubo un abandono. CRÓNICA.