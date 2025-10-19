Max Verstappen gana el Gran Premio de Estados Unidos y sigue en la lucha por el campeonato de Fórmula 1

GENERANDO AUDIO...

Max Verstappen gana el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: Getty Images

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull Racing, logró este domingo una victoria contundente en el Gran Premio de Estados Unidos 2025, disputado en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

Con esta victoria, Verstappen suma su sexagésima octava en la Fórmula 1 y su quinta de la temporada, consolidándose como uno de los favoritos al título mundial.

Esta es su cuarta victoria en la sede, completando un fin de semana casi perfecto al ganar la pole, la carrera sprint y la prueba principal imponiéndose con una ventaja de 7.9 segundos sobre Lando Norris y 15.3 sobre Charles Leclerc.

Resultados del podio GP de Estados Unidos

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari)

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, finalizó en la quinta posición, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) concluyó décimo. Con esta victoria, Verstappen recorta distancias en el campeonato de pilotos, situándose a 55 puntos de Piastri y a 33 de Norris.

Carrera marcada por la estrategia

Desde el inicio, Verstappen mostró un ritmo superior, manteniendo el liderazgo durante toda la carrera. Su estrategia de neumáticos y gestión de la energía le permitió mantener a raya a sus rivales, especialmente a Norris y Leclerc, quienes intentaron presionar sin éxito.

La carrera se desarrolló sin mayores incidentes, permitiendo a Verstappen consolidar su victoria con una ventaja cómoda.

En la segunda mitad, la atención se centró en la pelea por el segundo puesto, Leclerc y Norris ofrecieron uno de los duelos más destacados del día, con varios rebases y defensas al límite.

El neerlandés rompió además una racha estadística que se mantenía desde 2021: ningún piloto que había salido desde la pole había terminado en el podio del GP de Estados Unidos. Con su triunfo, Verstappen demuestra una vez más su fortaleza en Austin y su capacidad para cerrar el año en ascenso dentro de la temporada 2025.

Finalmente, el británico logró superar al monegasco en la vuelta 51 para consolidar el doble podio con sabor a McLaren, aunque sin poder acercarse a un Verstappen que mantuvo el control total del ritmo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.



Estado del campeonato

Con esta victoria, Verstappen se acerca a los líderes del campeonato, Oscar Piastri y Lando Norris. El campeonato de pilotos se mantiene muy competitivo, con cinco Grandes Premios restantes en el calendario.

El resultado también le permite recortar distancias en el Campeonato de Pilotos. Verstappen, quien llegó a estar a 104 puntos del líder, ahora se encuentra a 40 unidades de Oscar Piastri y a 26 de Lando Norris, manteniendo viva la lucha por el título a falta de pocas fechas para el cierre del calendario.

La próxima cita será el Gran Premio de México, este viernes 24 de octubre, donde Verstappen buscará continuar su racha positiva y acercarse aún más a la cima del campeonato.