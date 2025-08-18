GENERANDO AUDIO...

Mazatlán y Tigres, encuentro definirá las posiciones en la Liga MX. FOTO: Especial

La Jornada 6 del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX traerá un encuentro entre Mazatlán y Tigres, donde los de Nuevo León buscarán volver subir en la tabla general, luego de lo ocurrido en el partido con América en la jornada pasada.

Te compartimos todos los detalles del encuentro: cuándo se juega, dónde verlo y qué predice la inteligencia artificial sobre el resultado.

¿Cuándo y a qué hora juegan Tigres vs. América?

Fecha y hora del Tigres vs. América

¿Cuándo? Sábado 23 de agosto de 2025

Sábado 23 de agosto de 2025 ¿A qué hora? 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio: El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa

Estadio: El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa ¿Dónde verlo? Sigue el minuto a minuto en Claro Sports

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Será el tercer partido del sábado y el quinto de la semana, donde ambas escuadras lucharán por mejorar sus resultados ante los fallos en la Jornada 5.

¿Cómo llegan los equipos?

Mazatlán

El equipo de Sinaloa inició con un empate este torneo ante Cruz Azul, y hasta la fecha solo ha ganado en la segunda jornada frente a Puebla. Su labor solo le ha propiciado ganar 5 puntos, 4 de local y 1 de visitante, lo que lo ha dejado hasta la parte más baja de la tabla general.

Mazatlán requiere de manera definitiva ganar para subir posiciones y salir del empate con los Rayos del Necaxa, aunque los hidrocálidos también juegan a la misma hora este día contra un Monterrey que empata en la primera posición con 12 puntos, la diferencia será marcada este sábado.

Tigres

Los felinos sufrieron un descalabro el pasado sábado contra América quien les ganó 3-1, sin sumar puntos en la tabla bajaron hasta la posición sexta de la tabla general.

Hasta el momento cuentan con 9 puntos en la bolsa, por lo que una victoria los podría catapultar hasta lo más alto de la tabla, aunque falta el resultado que obtengan los cinco rivales en las primeras posiciones.

Guido Pizarro tendrá buscar una técnica infalible para ganar los 3 puntos de este encuentro contra Mazatlán, aunque son los favoritos debemos recordar que los de Sinaloa quieren salir de la doceava posición a como dé lugar.

¿Quién ganará, según la inteligencia artificial?

La IA utilizada para este análisis toma en cuenta estadísticas recientes, rendimiento individual y colectivo, tendencia de apuestas, ventaja de localía y datos históricos entre ambos clubes.

Predicción:

Tigres : 66.5% de probabilidad de ganar

: 66.5% de probabilidad de ganar Mazatlán: 13.5%

13.5% Empate: 20%

Resultado más probable:

Victoria de Tigres por 2-3.

Entre los últimos 10 enfrentamientos directos ha habido más victorias por parte de los neoloneses que de los sinaloenses, con 6 victorias a su favor y 3 en contra, con tan solo 1 empate.