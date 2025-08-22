GENERANDO AUDIO...

México Imparable alista competencias. Foto: Getty

El medio maratón “México imparable” se presentó oficialmente este viernes 22 de agosto durante La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se revelaron cómo son algunas de las playeras y medallas destinadas para este evento que consta de cuatro carreras.

Durante la conferencia de prensa se añadieron las fechas y los cuatro estados donde se estarán llevando a cabo dichas carreras, los cuales son: Chiapas, CDMX, Oaxaca y Chihuahua.

Playeras y medallas de “México Imparable”

Según sea la carrera que se realice, es el diseño, concepto y color de las playeras y medallas que se den en el medio maratón “México imparable”. Hasta el momento, sólo han sido dados a conocer los elementos de dos competencias:

Playera de la Carrera 1, en Chiapas

Esta competencia se denominó “Raíces de Agua”) y contempla una playera mayormente en color azul, combinando en la parte central tonos como el negro, verde y amarillo.

Está inspirada en la grandeza de la cultura maya, y fue diseñada como un tributo vivo a la selva, al agua y a la cultura de Chiapas. Con detalles gráficos sutiles que hacen alusión a símbolos mayas esta prenda representa más que una carrera: representa un despertar. Diseñada con tecnología de secado rápido, telas transpirables y cortes ergonómicos, esta playera no solo te acompaña, te protege.

Medalla de la Carrera 1, en Chiapas

Tiene su símbolo del agua y de ahí el tono que predomina, el azul. El contorno es plateado y está sujetada por un accesorio verde para colgar en el cuello. La medalla es mucho más que un reconocimiento: es un símbolo del legado, el esfuerzo y la conexión con nuestras raíces.

En su centro, se alza imponente una representación de la pirámide de Palenque, en honor a la grandeza maya que aún vive en la selva. Rodeándola, el calendario maya recuerda el tiempo sagrado que guía el espíritu de cada corredor. Una greca de piedra, evocando la arquitectura que resiste al paso del tiempo. Finalmente, el elemento del agua fluye entre los detalles, como reflejo de la vida.

Playera de la Carrera 2, en CDMX

Cubierta en un naranja fuego, esta playera está pensada para todos los que llevan el corazón encendido y los pasos decididos. Cada trazo en su diseño es un homenaje al pueblo azteca: símbolos sagrados, formas geométricas de los códices y el imponente calendario azteca en el centro, recordando que correr también es rendir culto al tiempo, al destino, al ahora.

La textura de piel de serpiente verde en la espalda, entrelazada con el diseño, representa la dualidad, la conexión con la tierra y la sabiduría antigua. Es la energía que se arrastra silenciosa por el templo, pero se lanza feroz por la ciudad.

Medalla de la Carrera 2, en CDMX

Es una pieza forjada con el espíritu guerrero de los antiguos mexicas. En su diseño, las flamas arden con intensidad, representando la pasión, la fuerza interior y el impulso que mueve a cada corredor.

Entre los rayos del Sol, se revelan grabados prehispánicos que conectan con la energía ancestral de la gran Tenochtitlan, símbolo de poder y resistencia. Cada línea tallada guarda una historia, cada brillo evoca el calor del asfalto y del corazón.

¿Y el resto de las playeras y medallas?

Las playeras y medallas correspondientes a la carrera tres y cuatro, aún no han sido reveladas al público. El sitio web de “México imparable” las tiene como “próximamente”.

Fechas y lugares de las 4 carreras de “México Imparable”

El medio maratón “México imparable” tiene programado la asistencia de más de 3 mil corredores. Este acontecimiento deportivo se divide en cuatro carreras, en cuatro estados de nuestro país:

Carrera 1, en Chiapas: está planeada para el 14 de septiembre, a las 5:30 de la mañana

Carrera 2, en CDMX: será el 7 de diciembre, a las 5:30 de la mañana

Carrera 3, en Oaxaca: para el 22 de marzo, a las 5:30 de la mañana.

Carrera 4, en Chihuahua: aún queda pendiente la fecha en que se llevará a cabo, pero su comienzo será a las 5:30 am

“México Imparable”

Es un serial de carreras único que fusiona la fuerza del deporte con la memoria ancestral, la diversidad de los pueblos originarios y el espíritu imparable de quienes se atreven a correr desde el corazón.

Es una plataforma de inclusión para atletas y comunidades locales que impulsa economías, activa el orgullo nacional y transforma el territorio en un espacio de encuentro con la historia y el alma de México