Medio maratón “México imparable”: qué es y dónde se llevarán a cabo las carreras de atletismo 

Medio maratón “México imparable”. Foto: Getty

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presentó el medio maratón “México imparable”, un serial de carreras de atletismo que se llevarán a cabo en cuatro sedes: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y Chihuahua.

El proyecto deportivo, presentado durante mañanera de Claudia Sheinbaum este 22 de agosto de 2025, está diseñado para activar economías locales, dar visibilidad a los pueblos originarios y promover un turismo con propósito.

Medio maratón “México imparable”

Es un serial de carreras único que fusiona la fuerza del deporte con la memoria ancestral, la diversidad de los pueblos originarios y el espíritu imparable de quienes se atreven a correr desde el corazón.

Es una plataforma de inclusión para atletas y comunidades locales que impulsa economías, activa el orgullo nacional y transforma el territorio en un espacio de encuentro con la historia y el alma de México.

Fechas y lugares de las 4 carreras de “México imparable”

El medio maratón “México imparable” tiene programado la asistencia de más de 3 mil corredores. Este acontecimiento deportivo se divide en cuatro carreras, en cuatro estados de nuestro país:

Carrera 1, en Chiapas

Romel Pacheco, director de Conade dio a conocer que esta carrera (denominada “Raíces de Agua”), está planeada para el 14 de septiembre. Se entregarán kits un día antes, así como también habrán otras actividades culturales.

El inicio de la carrera está programado a las 5:30 de la mañana, y duraría hasta el mediodía.

Carrera 2, en CDMX

Denominada como “Raíces de Fuego”, esta será el 7 de diciembre, con cultura mexicana, urbanismo contemporáneo, señaló Romel Pacheco.

El inicio de esta carrera también es a las 5:30 de la mañana, y duraría hasta el mediodía.

Carrera 3, en Oaxaca

Denominada “Raíces de Tierra”, Será el 22 de marzo con cultura mixteca y zapoteca. E iniciaría a las 5:30 de la mañana.

Carrera 4, en Chihuahua

Denominada “Raíces de Aire”, aún queda pendiente la fecha en que se llevará a cabo. Se basará en la cultura rarámuri, contó el director de la Conade. Con un comienzo de carrera a las 5:30 am.

Este evento contempla 3 objetivos

El medio maratón “México imparable” contempla tres objetivos principales para consolidarse como un serial anual de carreras, que sea referente en la promoción del deporte y la inclusión social en México:

Impulsar el talento deportivo

Apoyar con recurso económicos y logísticos a atletas indígenas y de bajos recursos para su desarrollo profesional.

Despertar el orgullo nacional

Celebrar la diversidad cultural y reconocer el valor de las raíces indígenas como parte esencial de la identidad mexicana.

Promover la inclusión

Crear un espacio participativo y representativo para todas y todos, sin importar origen o situación económica.