Memo Ochoa, en vivo: sigue el AEL Limassol FC vs Akritas Chlorakas de la Liga de Chipre

AEL Limassol FC vs Akritas Chlorakas: en vivo| Claro Sports.

¡Es momento de Memo Ochoa! El portero mexicano se presenta en la multiplataforma de Claro Sports con su nuevo equipo de la Liga de Chipre. El AEL Limassol de Guillermo Ochoa buscará recomponer el rumbo en la jornada 5 de la Primera División de Chipre cuando reciba al Akritas Chlorakas, en un duelo directo por escapar de la parte baja de la tabla. Ambos equipos llegan con cuatro puntos tras cuatro partidos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, y comparten la urgencia de sumar para no quedar rezagados. Síguelo aquí en vivo.

