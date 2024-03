Triste marca: Memo Ochoa, primer portero mexicano en recibir mil goles

Memo Ochoa se convirtió en el primer portero mexicano en recibir 1000 goles. AFP

Mil tantos recibidos suma la portería del arquero mexicano Francisco Guillermo Ochoa, un récord triste en la carrera del mexicano, pues es el único guardameta en nuestro país en haber recibido tal cantidad de goles.

Guillermo Ochoa tuvo una tarde llena de récords en el enfrentamiento del Salernitana ante el Cagliari, primero cumplió 300 juegos oficiales con clubes europeos y después, tras caer 2-4, se convirtió en el primer portero mexicano en recibir 1000 goles en clubes.

EL tránsito en Europa no ha sido sencillo para Paco Memo y con el Salertinana no es la excepción, Ochoa ha recibido 75 goles hasta el momento, además de que el equipo no atraviesa sus mejores días, son últimos de la Serie A con 14 puntos, muy cerca de consumar el descenso, otro más para la lista del mexicano.

Top de goles de Memo Ochoa en su carrera profesional

América: 525 goles.

Ajaccio: 186 goles.

Standard de Lieja: 113 goles.

Granada: 82 goles.

Salernitana: 75 goles.

Málaga: 19 goles.

América: donde Ochoa fue más goleado

El club donde más goles recibió el arquero cinco veces mundialista, fue de donde es canterano: el América, en donde le metieron más de la mitad de los goles recibidos: 525 goles, divididos entre su primera etapa y en su regreso después de varios años en Europa.

El segundo equipo dentro de su carrera profesional fue Ajaccio en la Ligue 1 de Francia, siendo el club que lo llevó a Europa. Jugó un total de 116 partidos, recibiendo 186 goles y logrando solo 22 porterías en cero, siendo con el conjunto francés con el que viviría su primer descenso.

Después, vivió su etapa en LaLiga de España con Malaga y Granada, siendo el conjunto malagueño el primero en darle oportunidad, aunque solo disputó 19 partidos, sufriendo el mismo número de anotaciones.

Continuaría con Granada, siendo uno de los peores en los que se encontró, siendo participe en 39 duelos en los que le marcaron 82 goles, otra marca que el guardameta mundialista se puede anotar pues fue histórica para el club.Le siguió el Standard Lieja en Bélgica, previo a su regreso a México, jugando 86 partidos en dicho país y recibiendo un total de 113 anotaciones. Actualmente se encuentra con Salernitana, en donde su portería ha sido vulnerada en 70 ocasiones.