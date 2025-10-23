Messi renueva con el Inter Miami, será su figura estelar en la inauguración de su nuevo estadio en 2026

GENERANDO AUDIO...

Lionel Messi.

La liga norteamericana de futbol (MLS) anunció este jueves la renovación de Lionel Messi con el Inter Miami, lo que garantiza que el astro argentino esté en activo durante la Copa del Mundo del año que viene.

“Leo Messi seguirá siendo jugador de MLS con el Inter Miami”, escribió la cuenta oficial de la competición en la red social X, sin ofrecer más detalles.

El contrato actual de Messi, de 38 años, con el Inter finaliza el próximo diciembre y será renovado hasta finales de la temporada 2028, sin opción de extensión, dijo por su parte el Inter de Miami.

Con este nuevo acuerdo, el campeón del mundo con Argentina será la figura estelar de Inter Miami cuando inaugure su nuevo estadio en 2026: el Miami Freedom Park, ubicado en el corazón de la ciudad.

Este complejo incluirá un distrito comercial de 53 hectáreas y será la nueva sede del club.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad”, declaró Messi desde las instalaciones del nuevo estadio.

“Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí”, agregó el ocho veces Balón de Oro. Lionel Messi

Y agregó que “será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”.

David Beckham, copropietario del club, también celebró la extensión del contrato y destacó el compromiso de Messi con el proyecto.

“Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con el club”, declaró Beckham. “Sigue con ganas de ganar y ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos”, añadió.

Messi y su impacto histórico en Inter Miami

Desde su llegada en 2023, Messi cambió la historia de Inter Miami. En su primer año ganó la Leagues Cup 2023, donde fue el máximo goleador (10 goles en 7 partidos), y en 2024 ayudó al equipo a conquistar su primer Supporters’ Shield. Ese año también fue galardonado como el Jugador Más Valioso de la MLS, con 36 participaciones en goles en sólo 20 partidos.

En 2025, no bajó el ritmo, fue Bota de Oro de la MLS, anotando 29 goles y consolidándose como el máximo anotador de la temporada.

En total, Messi ha marcado 71 goles y 44 asistencias en 82 partidos con Inter Miami, cifras que lo convierten en el jugador más decisivo en la historia del club.

Messi también ha llevado a Inter Miami a destacar fuera de la MLS. Clasificó al club a los octavos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, consolidando al equipo como una potencia regional.

La leyenda sigue creciendo: títulos, récords y legado

El rosarino de 38 años suma 46 títulos en su carrera, lo que lo convierte en el futbolista más condecorado de todos los tiempos. A nivel de clubes y selección, ha ganado:

4 UEFA Champions League

10 Ligas de España

2 Ligue 1

3 Copas del Mundo de Clubes

7 Copas del Rey

Copa Mundial de la FIFA 2022

2 Copas América (2021 y 2024)

1 medalla de oro olímpica

Además, Messi ostenta récords individuales inalcanzables, como: