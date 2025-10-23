GENERANDO AUDIO...

Reforzarán seguridad para el Mundial 2026 en México. FOTO: Cuartoscuro

El Mundial 2026 tendrá un plan de seguridad por parte del Gobierno de México, se implementará una estrategia nacional para garantizar la protección de visitantes y prevenir delitos durante el evento de futbol, anunció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante su comparecencia ante el Senado de la República, el funcionario explicó que el plan, denominado “Kukulkán”, será ejecutado de manera coordinada por todas las instancias de seguridad del país, con el objetivo de reforzar la vigilancia en las sedes que recibirán partidos del torneo internacional.

“Estamos preparando todos los días, a través del Centro Nacional de Inteligencia, quien coordina la mesa, un plan donde participan todas las instancias de seguridad del país. Es el Plan Kukulkán, con el cual buscamos prevenir delitos, incluso temas como el turismo sexual durante el Mundial de 2026”, señaló García Harfuch.

El titular de la SSPC subrayó que el proyecto contempla acciones preventivas, monitoreo y análisis de riesgos para anticipar cualquier posible amenaza que pudiera presentarse durante la justa deportiva que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Evaluación constante de riesgos

García Harfuch informó que se realizan reuniones continuas y evaluaciones de riesgo con los organismos de inteligencia y seguridad de los tres niveles de gobierno para prevenir delitos durante la llegada de turistas nacionales y extranjeros.

“Estamos en reuniones continuas, pero no sólo en reuniones, sino en evaluación de riesgos para evitar este y muchos otros delitos que puedan ser una amenaza”, indicó el secretario.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

El funcionario destacó que el Centro Nacional de Inteligencia coordinará la estrategia junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), y autoridades locales de los estados sede, como parte de una operación integral de seguridad previa y durante el Mundial.

Coordinación nacional e internacional

El Plan Kukulkán incluirá la colaboración internacional con los países sede y organismos de seguridad especializados, para garantizar una cobertura completa en materia de protección, movilidad, vigilancia digital y control fronterizo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

El titular de la SSPC reiteró que México busca ofrecer un entorno seguro y ordenado a los miles de visitantes que asistirán a los partidos y actividades vinculadas al Mundial de 2026.