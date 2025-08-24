| Olympics | ClaroSports | UnoTV

México ocupa cuarto lugar en Juegos Panamericanos Júnior 2025. FOTO: Cuartoscuro

La selección mexicana tuvo una destacada participación en los II Juegos Panamericanos Júnior 2025 celebrados en Asunción, Paraguay, al cosechar un total de 129 medallas, con lo que se colocó en la cuarta posición del medallero general.

Aunque la cifra es menor a las 172 preseas obtenidas en la primera edición del evento, realizada en Cali-Valle 2021, los jóvenes atletas mexicanos mostraron un alto nivel competitivo y dejaron claro que hay talento para el futuro del deporte nacional.

Medallero final de México en Asunción 2025

20 medallas de oro

45 medallas de plata

55 medallas de bronce

Clavados: México, líder indiscutible

México cerró como líder del medallero en clavados, con un total de 12 preseas: cuatro oros, seis platas y dos bronces.

Entre los resultados más destacados:

Kenny Zamudio : oro en plataforma 10 m

: oro en plataforma 10 m David Vázquez : dos oros, uno en trampolín 3 m individual y otro en sincronizado junto a Jesús Agúndez

: dos oros, uno en trampolín 3 m individual y otro en sincronizado junto a Lia y Mia Cueva: oro en trampolín 3 m sincronizado con 289.32 puntos

Atletismo: récords y pases a Lima 2027

Con 19 medallas (cuatro oros, cinco platas y 10 bronces), el atletismo mexicano también tuvo una participación destacada.

Dafne Suárez se llevó dos oros, en 1 500 m (4:23.58) y 5 000 m (15:51.27), este último con récord panamericano juvenil

se llevó dos oros, en 1 500 m (4:23.58) y 5 000 m (15:51.27), este último con récord panamericano juvenil Karla Serrano ganó los 20 000 m marcha con récord de 1:31:40.1

ganó los 20 000 m marcha con récord de 1:31:40.1 Antonia Sánchez conquistó el oro en 400 m vallas

Otras disciplinas con medallas doradas

Natación artística : ganó los tres oros en disputa

: ganó los tres oros en disputa Gimnasia rítmica : tres oros

: tres oros Tiro con arco : medallas importantes en diversas pruebas

: medallas importantes en diversas pruebas Celia Pulido fue la atleta mexicana con más medallas en esta edición

Top 10 del medallero general

Brasil – 175 medallas Estados Unidos – 142 Colombia – 115 México – 129 Argentina – 95 Canadá – 63 Cuba – 47 Chile – 65 Venezuela – 46 Puerto Rico – 27

La actuación de México en Asunción 2025 dejó ver una generación de deportistas con proyección internacional, quienes podrían seguir los pasos de figuras como Osmar Olvera, medallista en Cali 2021 y ahora campeón mundial de clavados.