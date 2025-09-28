GENERANDO AUDIO...

México en el Mundial Sub-17 de Catar 2025. Foto: Getty

México se alista para el Mundial Sub-17 de Catar 2025, donde se enfrentará ante una selección asiática, una africana y una europea. Este torneo de la FIFA se jugará desde el miércoles 3 de noviembre hasta al jueves 27 del mismo mes.

Todos los partidos hasta la final se disputarán en ocho campos del moderno complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, a unos nueve kilómetros del centro de Doha. La final se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, que también se encuentra en el recinto Aspire Zone.

¿Cuáles el Grupo de México en el Mundial Sub-17 de Catar 2025 y cuándo son sus partidos?

La selección mexicana comparte el Grupo F, donde también están Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. Las fechas de sus partidos son:

4 de noviembre: México vs. Corea del Sur

7 de noviembre: México vs. Costa de Marfil

10 de noviembre: México vs. Suiza

Da clic aquí para ver el calendario de partidos completo del Mundial Sub-17 de Catar 2025.

¿Cómo le irá a México en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, según la IA?

La IA dice que México avanzará de la fase de grupos, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

Predicción del México vs. Corea del Sur

Será un partido cerrado. México deberá romper el bloque defensivo y ser cauteloso con las transiciones rápidas. Según la IA, para este partido se espera un empate o una victoria ajustada para nuestra selección.

Predicción del México vs. Costa de Marfil

Aquí, el mayor desafío es físico. México debe igualar la intensidad y utilizar su técnica, así como su juego de pases para desgastar al rival. Según la IA, para este partido se espera un empate o una victoria/derrota ajustada.

Predicción del México vs. Suiza

El cuadro europeo es considerado como un rival tácticamente organizado. México, con su experiencia, debe imponer su jerarquía y desequilibrar individualmente. Según ka IA, para este partido se espera una victoria del cuadro tricolor.

Formato del torneo

Las 48 selecciones participantes se repartirán en 12 grupos de cuatro. Las dos primeras de cada grupo, junto con las ocho mejores terceras, se clasificarán a los dieciseisavos de final. A partir de los dieciseisavos de final, el torneo se disputará en formato de eliminatorias hasta llegar a la gran final.