México enfrentará a Argentina en los cuartos de final de la Sub-20, la Albiceleste elimina a Nigeria 4-0

Mexico vs. Argentina: fecha y hora de los cuartos de final. Foto: Getty Images

La Selección Mexicana ya conoce a su rival en los cuartos de final del Mundial Sub-20; Argentina, que se impuso 4-0 a Nigeria en el duelo disputado este miércoles.

Con este resultado, el equipo albiceleste será el próximo rival del Tri en su camino hacia las semifinales.

El encargado de abrir el marcador fue Alejo Sarco que sacó provecho de un mal comienzo del equipo africano tras centro de Dylan Gorosito el atacante del Bayer Leverkusen no perdonó a penas en el minuto 2’ del encuentro.

Al minuto 23’ Maher Carrizo pone el segundo para la Albiceleste gracias a un tiro libre, lo que les dio una ventaja en los primeros minutos.

El tercer gol de Argentina llegó gracias a un tiro libre mal jugado de Nigeria que recuperó Delgado y asistió a Carrizo, quien definió con calma en el mano a mano ante el portero al minuto 53′.

El 4-0 definitivo lo hizo Mateo Silvetti del Inter de Miami, quien al 66′, solo tres minutos después de su ingreso no perdonó y sentenció a los africanos y selló el pase de los argentinos a los cuartos de final.

¿Cómo llega México al partido vs Argentina?

México llega con la moral en alto luego de golear 4-1 a Chile, país anfitrión del torneo, con anotaciones de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos, resultado que selló su pase a la siguiente ronda y consolidó el buen momento del conjunto dirigido por Eduardo Arce.

¿Cuándo se jugará el partido entre México vs. Argentina?

El partido entre México y Argentina se jugará el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, podrá verse en Canal Nu9ve, TUDN y ViX.

Claves del partido vs Argentina

Moral y confianza al alza: el triunfo sobre Chile reforzó la convicción del equipo, que ha mostrado solidez y personalidad en fases decisivas.

Talento emergente: jugadores como Gilberto Mora y Hugo Camberos se han convertido en referentes ofensivos, aportando goles y desequilibrio.

Rival histórico: enfrentar a Argentina añade un sabor especial, pues se trata de uno de los grandes clásicos del futbol continental.

Fortaleza defensiva: mantener el orden atrás será clave para contener el ataque albiceleste, que llega en buena forma.

México afronta este nuevo desafío con impulso, hambre de seguir avanzando y la ilusión de instalarse en las semifinales del Mundial Sub-20.

Gilberto Mora

Gilberto Mora es un mediocampista de los Xolos de Tijuana, en la Liga MX. Con una estatura de apenas 1.64 metros y un rostro que todavía denota su corta edad de 16 años, vio acción por primera ocasión el 18 de agosto de 2024, captando todas las miradas, así lo destaca el sitio web de Olympics.

Además, a lo largo de su travesía por las categorías menores de los fronterizos, disputó 86 cotejos, sacudió las redes en 36 oportunidades y acumuló 5 mil 662 minutos, con 66 apariciones como titular en las Sub-13, Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-19.

Elías Montiel

Elías Montiel es mediocampista de Pachuca, el nació el 7 de octubre en Tula de Allende, Hidalgo. Mide 1.71 metros, pesa 62 kilos y actualmente tiene 20 años de edad. Debuto en la Liga MX el lunes 10 de julio de 2023, en su partido de los “Tuzos” ante León.

Figuras importantes de Argentina

Alejo Sarco

Alejo Sarco es delantero centro del Bayer Leverkusen, en Alemania. Nació el 6 de enero de 2006 en Alberti, provincia de Buenos Aires, Argentina. El 30 de marzo de 2024 debutó con la primera de Vélez Sarsfield, en el marco de la Copa de la Liga Profesional 2024, frente a Talleres de Córdoba.

Santino Andino

Santino Andino nació en Mendoza el 25 de octubre de 2005. Juega como delantero y su equipo actual es Godoy Cruz, de la Primera División de Argentina. En noviembre de 2024 fue convocado por Javier Mascherano a la selección de fútbol Sub-20 de su país para disputar partidos amistosos internacionales.