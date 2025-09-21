GENERANDO AUDIO...

El Mundial de Atletismo Tokio 2025 significó el regreso de México al podio tras ocho años de ausencia. La delegación tricolor sumó dos medallas de plata gracias a las actuaciones de Alegna González y Uziel Muñoz, que escribieron un nuevo capítulo en la historia nacional.

El regreso de los atletas mexicanos a los podios en atletismo demuestra el compromiso de las deportistas representantes de la delegación mexicana.

Alegna González y Uziel Muñoz, suben al podio a México

En los 20 kilómetros marcha femenil, Alegna González se colgó la plata con tiempo de 1:26:06, récord continental. La marchista rompió la racha de quintos lugares que había tenido en sus más recientes participaciones internacionales.

Por su parte, Uziel Muñoz dio la sorpresa en el lanzamiento de bala, donde registró 21.97 metros y logró la primera medalla mexicana en pruebas de campo dentro de un Mundial de Atletismo.

Con estas preseas, México alcanzó las medallas 14 y 15 de su historia en los Mundiales de Atletismo, igualando su mejor cosecha lograda en 1997, 1999 y 2001. La última vez que el país había subido al podio fue en Londres 2017 con Lupita González.

Récord histórico de Latinoamérica en Tokio 2025

La cita en Japón dejó un balance sin precedentes para el atletismo de la región: 15 medallas en total, superando la marca de 10 alcanzada en Sevilla 1999 y Budapest 2023.

Los oros latinoamericanos fueron para:

Leyanis Pérez (Cuba) – triple salto, 14.94 metros.

(Cuba) – triple salto, 14.94 metros. Caio Bonfim (Brasil) – 20 km marcha, 1h18:35.

(Brasil) – 20 km marcha, 1h18:35. Juleisy Angulo (Ecuador) – lanzamiento de jabalina, 65.12 metros.

Además, Cuba celebró dos bronces (Lázaro Martínez en triple salto y Silinda Morales en disco). Ecuador también festejó el bronce de Paula Torres en 20 km marcha. Brasil añadió la plata de Alison Dos Santos en 400 m vallas.

La venezolana Yulimar Rojas, múltiple campeona mundial, regresó tras lesión y conquistó el bronce en triple salto con 14.76 metros. La dominicana Marileidy Paulino fue plata en 400 metros con 47.98, detrás de la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone.

Uruguay y nuevos podios históricos

Otro hecho destacado fue la irrupción de Uruguay, que consiguió su primera medalla en un Mundial con la maratonista Julia Paternain, bronce en su segunda carrera de 42 km.

También se sumaron al medallero regional la colombiana Natalia Linares (bronce en salto largo) y el puertorriqueño Ayden Owens-Delerme (bronce en decatlón).

Tokio 2025 marcó un antes y un después: México rompió su sequía de ocho años y alcanzó dos medallas plateadas con González y Muñoz, mientras que Latinoamérica impuso récord de 15 preseas. Una muestra del crecimiento competitivo de la región en el escenario mundial.