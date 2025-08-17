México gana en Juegos Mundiales Chengdú 2025, en flag football, y son bicampeonas

GENERANDO AUDIO...

México gana en Juegos Mundiales Chengdú 2025 y son bicampeonas. Foto: Pexels

México gana en Juegos Mundiales Chengdú 2025, en flag football para mujeres, y derrotó al combinado de Estados Unidos por marcador de 26-21, y de esta manera, las mexicanas se proclamaron bicampeonas.

Con un final dramático de por medio, la selección femenil se impuso ante las atletas de “las barras y las estrellas” y refrendó lo hecho en Birmingham 2022.

Con solo tres segundos en el reloj y un punto abajo, el equipo azteca ejecutó una jugada perfecta que dejó sin respuesta a las estadounidenses, asegurando así el título.

Revancha y confirmación del poder tricolor

Ahora que México gana en Juegos Mundiales Chengdú 2025, dicho triunfo tuvo un sabor especial, ya que anteriormente, las estadounidenses habían arrebatado el campeonato al equipo nacional.

Con esta victoria, la escuadra mexicana no solo recuperó el orgullo deportivo, sino que también reafirmó su liderazgo mundial en la disciplina.

Camino para el campeonato

En la Primera Ronda se mantuvieron invictas

En Cuartos de Final, México venció a China

En Semifinales, México derrotó a Canadá

Y en la Final, las mexicanas le ganaron a Estados Unidos

Rumbo hacia los Juegos Olímpicos

El flag football debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y México llegará como una de las favoritas para subir al podio. La preparación del equipo se ha concentrado en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), y su próximo reto será el Campeonato Continental en septiembre.

Balance de México en Chengdú 2025

La delegación mexicana cerró su participación en los Juegos Mundiales con el puesto 21 en el medallero, sumando cuatro oros, tres platas y tres bronces, lo que representa una de sus mejores actuaciones históricas.

Éxito en otras disciplinas

Además del bicampeonato en flag football, México también obtuvo la medalla de plata en equipos mixtos de tiro con arco gracias a la dupla conformada por Maya Becerra y Sebastián García, prueba que, al igual que el flag football, debutará en Los Ángeles 2028.