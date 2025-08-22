GENERANDO AUDIO...

México gana oro en Natación Artística. Foto: Getty

México gana oro en Natación Artística gracias a la actuación de Camila Argumedo y Daniela Ávila, quienes obtuvieron un total de 240.3692 puntos en los Juegos Panamericanos Junior 2025, durante su presentación en el Centro Acuático Olímpico.

La actuación de las mexicanas consistió en grandes rutinas, las cuales estuvieron acompañadas de un alto grado de dificultad, lo que les terminó por favorecer ante la mirada de los jueces.

Camila Argumedo y Daniela Ávila superaron a las parejas de otros 14 países, dejando en segundo lugar al representativo de Estados Unidos, y en tercero a las canadienses. Su total de puntos consideró tres aspectos: impresión artística, elementos y penalizaciones.

Impresión artística: juntaron 108.6000 puntos (38.8000 de Choreo & Music), 32.2000 de Performance y 37.6000 de Transition).

Elementos: juntaron 131.7692 puntos (9.1000 y 5.9400 en ACRO, 30.1438, 18.7875, 17.9725, 15.9863, 17.1600 y 20.6125 en HYBRID)

Penalizaciones: estuvieron perfectas y no registraron ninguna

Clasificación final

Luego de que México ganó oro en Natación Artística, se dio a conocer la lista del orden clasificatorio en que cada delegación se ubicó:

1-México, con Camila Argumedo y Daniela Ávila

2-Estados Unidos, con Anamaria Camero y Hyeonseo Ryou

3-Canadá, con Olena Verbinska y Charlie Breault

4-Chile, con Bárbara Coppelli y Macarena Vial

5-Perú, con Luciana Quintanilla y Camila Fernández

6-Argentina, con María Carasatorre y Tiziana Bonucci

7-Brasil, con Eduarda Mattos y Hannah Rothstein

8-Uruguay, con Martina Maisonaba e Ines Cabral

9-Aruba, con Xiana Hoo y Kendra Simon

10-Colombia, con Luisa Botero y Mabel Tobón

11-Costa Rica, con Mariangel Gonzalez y Amanda Arias

12-Cuba, con Alejandra Molina e Idalli Diaz

13-El Salvador, con Gabriela Mercado y Daira Sanchez

14-Venezuela, con Marialis Mujica y Paola Cordero