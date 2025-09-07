GENERANDO AUDIO...

¡México brilla en el Mundial de Tiro con Arco 2025! – Foto: X (@conadeoficial)

Las arqueras Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo le dan a México su primera medalla dorada de la historia en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco, tras vencer a Estados Unidos en la final de Gwangju 2025 este domingo 7 de septiembre.

El oro se definió en una última flecha cardiaca, pues el equipo nacional requería de un “6” para asegurar la victoria, pero Maya Becerra lanzó un tiro perfecto de “10” para coronarse en Corea del Sur.

La propia Becerra también se colgó el bronce en la modalidad de equipos mixtos junto a Sebastián García. Esta fue la primera medalla para México dentro de la competencia que se lleva a cabo en Corea del Sur, según Claro Sports.

¡Triunfo histórico para México en el Mundial de Tiro con Arco!

Maya Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo escribieron este domingo “una nueva página dorada en la historia del deporte mexicano” al conseguir la primera medalla máxima para México en este evento, según la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Este histórico resultado fue posible gracias a su triunfo en la gran final en contra de las estadounidenses Alexis Ruiz, Olivia Dean y Sydney Sullenberger, a las que derrotaron 236-231.

El camino a la gloria no fue sencillo. Tras haberse quedado con el segundo puesto clasificatorio, las seleccionadas nacionales vencieron en muerte súbita a Francia en octavos de final, 232-231 a Dinamarca en cuartos de final y a Kazajistán en semifinales también en flecha dorada.

Una jornada y una temporada histórica para Bernal, Becerra y Castillo

Mariana Bernal celebró la hazaña de este domingo y aseguró que el equipo estaba consciente de la posibilidad de hacer historia desde antes de empezar la competencia, según sus palabras retomadas por la CONADE.

“Sabía que íbamos a hacer historia y quería tirar muy bien. Desde la mañana me he sentido muy fuerte y estoy muy feliz. Realmente quería esto para todo el equipo porque hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado”. Mariana Bernal

Foto: X (@conadeoficial)

Esta medalla dorada es la tercera en conjunto de la temporada 2025 para Becerra, Bernal y Castillo, tras haber subido a lo más alto del podio en las Copas del Mundo en Florida Central y Shanghái.

Asimismo, triunfaron en la Copa Merengue, la cual fue clasificatoria a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026.

Esta fue la segunda medalla del día para México en el Mundial de Tiro con Arco

El oro histórico fue la segunda medalla del día para la delegación mexicana, pues la propia Becerra y Sebastián García se colgaron el bronce por equipos mixtos.

Los dos arqueros mexicanos se subieron al podio luego de superar dramáticamente 158-157 a Wei Chang y Jou Huang, representantes de China Taipéi.

Después de este gran arranque con dos preseas obtenidas, México continuará su actuación en la justa mundialista con las pruebas individuales de compuesto y todas las de recurvo, en la que destacan los olímpicos Alejandra Valencia y Matías Grande.

¿Cuándo y cómo ver el Mundial de Tiro con Arco?

El Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Gwangju 2025 arrancó el pasado viernes 5 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre.

Toda la actividad del evento se puede seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión en televisión, sitio web y aplicación móvil.