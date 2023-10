México gana su primera medalla de oro en taekwondo en los Panamericanos Santiago 2023

William de Jesús Arroyo le dio su primera de oro a México. Foto: COM

México ganó su primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y cayó en taekwondo a manos William de Jesús Arroyo Reyes.

William de Jesús Arroyo Reyes se impuso por 7.990 a 7.880 al nicaragüense Elian Ortega en la final masculina en la categoría poomsae.

Después de conseguir la primera medalla de oro para México, el atleta mexicano declaró: “me siento muy agradecido con mi entrenador y la gente que me acompañó en estos años. Cuando gané mi primer campeonato del mundo estaba muy contento, pero no sabía que lo había ganado. Hoy me siento igual. Lo disfruté mucho y se dio el resultado que tanto deseamos y por el que tanto trabajamos”.

México debuta con su primera medalla

Pero antes de que William se alzará con la medalla de oro, más temprano Cecilia Lee Kim le dio a México su primera medalla en Santiago 2023, cuando se quedó con la de bronce tras vencer a la estadounidense Marie Kaitlyn con un puntaje de 7.660 en la categoría de taekwondo poomsae.

Cae la tercera medalla

En el primer día de actividades, México se está haciendo presente y además de la primera de oro y bronce, la delegación se alzó con su primera de plata y corrió a cargo de Víctor Badur Guemez Cel quien subió al podio en la división 61kg en el levantamiento de pesas, con un total de 276 kg.

Con estas tres medallas México se coloca en la cuarta posición del medallero con tres preseas.