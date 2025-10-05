GENERANDO AUDIO...

México en Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi. Foto: Nikola Krstic/MB Media/Getty

La selección de México concluyó su participación en el campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025 con tres medallas de bronce obtenidas en la última jornada, gracias a las destacadas actuaciones de Leonardo Pérez, Guadalupe Navarro y Edgar Cesáreo Navarro.

Con estos resultados, la representación de nuestro país cerró su participación en el Mundial de Para Atletismo con un total de 10 preseas: tres de oro, una de plata y seis de bronce.

Leonardo Pérez destacó en los mil 500 metros T52

El paralímpico Leonardo de Jesús Pérez Juárez se llevó el tercer lugar en la final de mil 500 metros T52, luego de que registró un tiempo de 3:58.85 minutos. El atleta tlaxcalteca, quien también compitió en las pruebas de 100 y 400 metros T52, sumó una nueva medalla a su trayectoria que incluye participaciones en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Tokio 2020.

Guadalupe Navarro brilló en lanzamiento de disco

Por su parte, María Guadalupe Navarro Hernández, de 18 años y representante de Jalisco, consiguió el tercer lugar en lanzamiento de disco F55 con una marca de 25.02 metros. Cabe recordar que, la joven deportista también formó parte del equipo que representó a México en los Juegos Paralímpicos París 2024.

Edgar Cesáreo Navarro sumó doble bronce

El mexiquense Edgar Cesáreo Navarro logró su segunda medalla de bronce en el certamen, al colocarse tercero en los 200 metros T51 con un tiempo de 41.65 segundos, su mejor marca del año. También obtuvo bronce en los 100 metros T51.

México en el medallero Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

Con estas actuaciones, México terminó en el lugar 22 del medallero general del Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, donde en total se contó con la participación de 63 naciones.