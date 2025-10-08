GENERANDO AUDIO...

México goleó a Chile en el Mundial Sub-20. Foto: AFP

México goleó a Chile en el Mundial Sub-20, por marcador de 4-1, en duelo correspondiente a los octavos de final del torneo. El cuadro dirigido por Eduardo Arce, con esta victoria, eliminó al equipo local y realizó una gran demostración ante un estadio lleno y volcado en favor de los sudamericanos.

La selección mexicana llegaba a este juego luego de quedar en el segundo lugar del Grupo C, donde consiguió cinco puntos, luego de empatar con Brasil y España, además de ganarle a Marruecos.

¿Contra quién va México en cuartos de final del Mundial Sub-20?

Luego de que México goleó a Chile en el Mundial Sub-20, el combinado tricolor tiene dos rivales potenciales para la siguiente fase: Argentina o Nigeria.

El rival de la selección se definirá el miércoles 8 de octubre, cuando el equipo sudamericano y el africano se midan en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en punto de las 13:30 horas (tiempo del centro de México).

¿Cuándo y a qué hora se juegan los cuartos de final?

México jugará los cuartos de final el próximo sábado 11 de octubre, a las 17:00 horas (tiempo del centro de nuestro país). De momento, dicho enfrentamiento se llevaría a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿Cómo fue la victoria de México ante Chile?

México goleó a Chile en el Mundial Sub-20 con una gran actuación, donde el primer tiempo se vio marcado por un gran juego de conjunto del seleccionado tricolor, quien no se dejó impresionar ante el alarido de los aficionados chilenos.

Fue en el minuto 26, cuando un trazo largo dirigido desde mitad de la cancha hacia la portería chilena, Gilberto Mora lo bajó de un toque y dio una soberbia asistencia para que Tahiel Jiménez rematara y diera el gol al cuadro de Eduardo Arce.

Segundo tiempo; una lluvia de goles

Ya para el segundo tiempo las cosas cambiaron, pues se dio la reacción lógica del seleccionado chileno, donde empujó y trató de igualar el marcador, incluso, un momento de incertidumbre se vivió cuando en los primeros minutos se pedía un penal en favor de los locales, lo cual fue revisado, pero no merecía ser sancionado.

Pero llegado el minuto 67, Iker Fimbres tomó el balón frente al área rival, se quitó a un defensor chileno y dio un derechazo que dejó sin opciones al arquero y así logró la segunda anotación mexicana.

Doblete de Camberos para sellar la victoria

Una gran jugada que arrancó por la banda izquierda y un tiro hacia el arco chileno, dejó un rebote que al final Hugo Camberos, de las Chivas, aprovechó y anotó en el minuto 80 para sellar el pase a la siguiente ronda. Pero no sería todo, pues el mismo jugador marcó su doblete al minuto 86, luego de una gran asistencia por la lateral derecha.

La esperanza chilena

Finalmente, al minuto 88 apareció el descuento chileno, luego de que Juan Francisco Rossel remató de pierna izquierda para dejar sin posibilidad al portero Emmanuel Ochoa, y así dejar el marcador de 4-1 en favor de la selección mexicana.