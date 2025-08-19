México hace el 1-2 en Trampolín 3m Masculino, con David Vázquez y Jesús Agundez

GENERANDO AUDIO...

México hizo el 1-2 en la prueba de trampolín de 3 metros en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025; esto gracias a la gran actuación que tuvieron los clavadistas David Vázquez y Jesús Agundez, quienes se impusieron ante otros 10 atletas.

David Vázquez ganó la medalla de oro luego de que registró un total de 417.65 puntos, por sus seis clavados, donde obtuvo puntajes de 63.00, 73.10, 69.75, 79.80, 58.50 y 73.50 unidades.

Por su parte, Jesús Agundez se llevó el metal de plata, tras finalizar con 414.50 puntos por sus seis clavados, donde obtuvo puntajes de 68.20, 68.00, 61.50, 76.50, 70.00 y 70.30 unidades.

Oro y plata para México en Trampolín 3m Masculino

David Vázquez y Jesús Agundez se impusieron en el Centro Acuático Olímpico de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, así México hizo el 1-2 y dejó en el tercer lugar al atleta de Canadá Carson Paul, quien finalizó con 403.75 puntos.

Tabla final de clasificación

Luego de que México hizo el 1-2 en la prueba de trampolín de 3 metros, el orden de la tabla quedó de la siguiente manera:

(1) David Vázquez, de México

(2) Jesús Agundez, de México

(3) Carson Paul, de Canadá

(4) Luke Hernández, de Estados Unidos

(5) Collier Dyer, de Estados Unidos

(6) Miguel Tovar, de Colombia

(7) Jesús González, de Venezuela

(8) Juan Travieso, de Venezuela

(9) Rafael Silva, de Brasil

(10) Frank Rosales, de Cuba

(11) Tomás Tamayo, de Colombia

(12) Manuel Iglesias, de Argentina

Racha postiva para México

Así, la racha en clavdos, para la delegación mexicacan continúa, luego de que anteriormente Kenny Zamudio ganó oro en plataforma 10m, esto al coronarse en la final individual con un total de 467.75 puntos, y gracias a este resultado, el atleta también ganó un pase para los Juegos Panamericanos Lima 2027.