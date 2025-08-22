GENERANDO AUDIO...

Dafne Juárez rompió récord en atletismo. FOTO: Getty Images | Ilustrativa

La Selección Mexicana brilló este jueves en los II Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025 con tres medallas de oro gracias a Dafne Juárez, Lorenzo Zaragoza y Diego Monsalve.

Los jóvenes atletas lograron imponerse en tres distintas disciplinas, una de ellas se estrenó en la celebración de esta justa deportiva.

México sigue cosechando medallas en Asunción 2025

La Selección Mexicana continúa destacando en los II Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, luego de sumar este 21 de agosto tres nuevas medallas de oro en distintas disciplinas.

Los atletas nacionales han mostrado su nivel competitivo en pruebas individuales y colectivas, consolidando a México como protagonista en el medallero.

Dafne Juárez gana oro e impone récord en atletismo

Segundo oro para Dafne Juárez en #Asu2025 🏃



La corredora llega en el 1o. lugar de los 5000m femenil al detener el cronómetro en 15:51.27 minutos e impone récord en la justa.



👉Sabrina Salcedo gana su segunda medalla al finalizar en el 3o. lugar de la prueba.



🥇 🇲🇽

🥈 🇨🇦

🥉 🇲🇽 pic.twitter.com/aH6Pbas0Si — CONADE (@conadeoficial) August 21, 2025

La estudiante de Sociología de la FES Aragón de la UNAM, Dafne Pooleth Juárez, conquistó la medalla de oro en la prueba de 5 mil metros femenil.

Además de la victoria, Juárez impuso un nuevo récord en los II Panamericanos Júnior, al registrar un tiempo de 15:51.27 minutos, consolidándose como una promesa del atletismo mexicano.

Lorenzo Zaragoza triunfa en gimnasia artística

Medalla de oro!! 🥇🇲🇽



Lorenzo Zaragoza🇲🇽 se sube a lo más alto del podio en la prueba de anillos de la Gimnasia Artística.



Consiguió 12.600 en su rutina.



Presea dorada número 24 para México en #Asuncion2025 pic.twitter.com/HTh3bKMKFm — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 21, 2025

El bajacaliforniano Lorenzo Zaragoza Rivera, de 15 años, se llevó el oro en la final de anillos varonil dentro de la gimnasia artística.

Con una puntuación de 12.600, Zaragoza logró subir a lo más alto del podio, sumando su segunda presea en la competencia y haciendo sonar el Himno Nacional en el Pabellón de Gimnasia.

Diego Monsalve brilla en wakeboard

Diego Monsalve brilla en el wakeboard de #Asu2025💦



El representante del Estado de México se adjudica el primer oro de esta disciplina para el país en la justa panamericana juvenil con un puntaje de 85.67.



🥇 🇲🇽

🥈 🇨🇴

🥉 🇺🇸 pic.twitter.com/FqyiGbSWAE — CONADE (@conadeoficial) August 21, 2025

En el debut del wakeboard dentro de los II Juegos Panamericanos Júnior, el mexiquense Diego Monsalve, de 19 años, obtuvo la medalla de oro en la modalidad varonil.

Con un puntaje de 85.67, Monsalve superó al colombiano Felipe Mejía (74.33) y al estadounidense Ezra Oneal (64.33), asegurando la máxima distinción para México en esta disciplina de esquí acuático.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Con los triunfos de Dafne Juárez, Lorenzo Zaragoza y Diego Monsalve, México cerró una jornada histórica en Asunción 2025, que fortalece la participación tricolor en el medallero general y reafirma el talento de las nuevas generaciones deportivas.