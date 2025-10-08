México Mundial Sub-20: fecha, hora y rival de la Selección Mexicana en los cuartos de final

GENERANDO AUDIO...

México buscará su pase a las semifinales este sábado. Foto: GettyImages

México sigue mostrando su buen futbol y goleó a Chile 4-1, país anfitrión del Mundial Sub-20, por lo que ganó su pase a los cuartos de final del torneo.

Los goles del Tri llegaron vía Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos y ahora tendrá que demostrar este sábado que están para llegar más lejos.

Rival por definir: Argentina o Nigeria

Para su siguiente partido, el Tri deberá esperar el resultado del cruce entre Argentina y Nigeria, que se jugará esta tarde de miércoles. El ganador de ese encuentro será el rival de México en cuartos.

En caso de que se trate de Argentina, el duelo adquirirá tintes de clásico continental, con gran expectativa para ambas selecciones.

Fecha, hora y transmisión

El partido decisivo se jugará el sábado 11 de octubre, con horario confirmado a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La sede será el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, uno de los escenarios emblemáticos del torneo.

El partido se podrá ver por Canal Nu9ve, TUDN y la plataforma ViX.

Claves del partido: qué vigilar

Moral y confianza al alza : el desempeño frente a Chile reforzó la convicción del equipo y demostró que el conjunto sabe responder en instancias decisivas

: el desempeño frente a Chile reforzó la convicción del equipo y demostró que el conjunto sabe responder en instancias decisivas Protagonismo de los jóvenes talentos : jugadores como Gilberto Mora y Camberos han emergido como referentes en ataque

: jugadores como y han emergido como referentes en ataque Rival impredecible : Argentina presenta tradición y calidad, mientras que Nigeria podría sorprender con su potencia física y velocidad

: Argentina presenta tradición y calidad, mientras que Nigeria podría sorprender con su potencia física y velocidad Fortaleza defensiva: mantener el orden en el fondo será esencial ante un contrincante de nivel.

México llega con impulso, hambre de seguir avanzando y con la ilusión de disputar las semifinales. Ahora solo queda esperar rival, preparar la estrategia y encarar el duelo con garra y determinación.