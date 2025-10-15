México queda a deber y empata ante Ecuador en el estadio Akron

GENERANDO AUDIO...

México empata ante Ecuador | Imago 7

La selección mexicana cerró la Fecha FIFA con un empate 1-1 ante Ecuador en el Estadio Akron, partido en el que Germán Berterame se estrenó con su primer gol con la playera del combinado tricolor.

El equipo de Javier Aguirre enseñó una cara diferente a lo expuesto ante Colombia, con varias modificaciones en la alineación y una actitud mucho más positiva y aguerrida que la de hace tres días, aunque con muchas cosas por mejorar, pensando en tener un equipo competitivo y trascender en el Mundial.

