México recibirá de nueva cuenta una etapa de la Copa del Mundo de Clavados

México volverá a albergar el Campeonato Mundial de Clavados

México sigue siendo tomado en cuenta por la Federación Mundial de Natación (World Aquatics), ya que dicho organismo confirmó que el país volverá a recibir una etapa de la Copa del Mundo de Clavados, siendo Guadalajara la sede de la competencia, la cual se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo de 2026. También se espera que al año siguiente se lleve a cabo otra etapa en la nación, pero aún sin definir la ciudad que albergará la justa.

