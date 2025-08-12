Próximos partidos

México recibirá de nueva cuenta una etapa de la Copa del Mundo de Clavados

| 20:19 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
Clavadista en Singapur 2025
México volverá a albergar el Campeonato Mundial de Clavados | Reuters

México sigue siendo tomado en cuenta por la Federación Mundial de Natación (World Aquatics), ya que dicho organismo confirmó que el país volverá a recibir una etapa de la Copa del Mundo de Clavados, siendo Guadalajara la sede de la competencia, la cual se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo de 2026. También se espera que al año siguiente se lleve a cabo otra etapa en la nación, pero aún sin definir la ciudad que albergará la justa.

Lee la nota completa aquí…

TE PUEDE INTERESAR:

Juegos Panamericanos Junior 2025: el medallero y los mejores resultados de México hasta ahora

Deportes

Juegos Panamericanos Junior 2025: el medallero y los mejores resultados de México hasta ahora

Iván Aguilar Villegas conquista primer oro para México en Panamericanos Junior

Deportes

Iván Aguilar Villegas conquista primer oro para México en Panamericanos Junior

Chivas desperdicia un penal y sufre su segunda derrota del torneo en la visita a Santos

Deportes

Chivas desperdicia un penal y sufre su segunda derrota del torneo en la visita a Santos

Los Pumas fallan en CU y se conforman con el empate ante Necaxa

Deportes

Los Pumas fallan en CU y se conforman con el empate ante Necaxa