México recibirá de nueva cuenta una etapa de la Copa del Mundo de Clavados
México sigue siendo tomado en cuenta por la Federación Mundial de Natación (World Aquatics), ya que dicho organismo confirmó que el país volverá a recibir una etapa de la Copa del Mundo de Clavados, siendo Guadalajara la sede de la competencia, la cual se llevará a cabo del 5 al 8 de marzo de 2026. También se espera que al año siguiente se lleve a cabo otra etapa en la nación, pero aún sin definir la ciudad que albergará la justa.
