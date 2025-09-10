México rescata dramático empate ante Corea del Sur
La selección mexicana vuelve a sufrir en esta Fecha FIFA. Tras registrar varios encuentros sin recibir anotaciones, serias deficiencias defensivas por poco le termina costando el resultado a los pupilos de Javier Aguirre. Un gol en los minutos finales de Santiago Gimenez termina sellando el empate final 2-2 en Nashville, mismo que sigue generando dudas de cara al Mundial 2026.
Los ‘Tigres de Asia’ se mostraron más efectivos al ataque en el arranque. Al minuto 10, Bae Jun-Ho remató desde el centro del área y el balón salió desviado por poco. Cinco minutos después, Oh Hyeon-Gyu exigió a Raúl Rangel con un disparo de zurda dentro del área que fue detenido. Finalmente, en el 20, el propio Hyeon-Gyu volvió a quedar de frente al arco tras un contragolpe conducido por Lee Kang-In, pero su remate se marchó desviado.