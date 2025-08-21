GENERANDO AUDIO...

México logra romper un récord y más medallas. FOTO: Cuartoscuro | Ilustrativa

El atletismo mexicano volvió a destacar en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Este miércoles, Dafne Juárez y Sabrina Salcedo lograron un histórico 1-2 en la final de los 1500 metros femenil. Antonia Sánchez dominó los 400 metros con vallas e impuso un nuevo récord y José Enrique Gil Rodríguez obtuvo el bronce en canotaje.

Una vez más oro y plata para México en el atletismo de #Asu2025 🏃‍♀️



Las medio fondistas Dafne Juárez y Sabrina Salcedo hacen el 1-2 en la final de 1500m femenil con tiempos de 4:23.58 y 4:24.87 minutos.



🥇 🇲🇽

🥈 🇲🇽

🥉 🇪🇨 pic.twitter.com/k2xoZePwjg — CONADE (@conadeoficial) August 20, 2025

Campeonas y campeones mexicanos

La mediofondista mexiquense Dafne Juárez se llevó el oro con un tiempo de 4:23.58 minutos, mientras que la guanajuatense Sabrina Salcedo conquistó la plata al detener el cronómetro en 4:24.87.

El tercer lugar fue para la ecuatoriana Carmen Alder, quien cerró con marca de 4:25.20.

Con esta victoria, Dafne Juárez, de 21 años, obtuvo su boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Segunda dupla mexicana con medallas en una misma prueba

El resultado de Juárez y Salcedo significó la segunda ocasión en Asunción 2025 en que México logra doble medalla en una sola prueba, luego del éxito de las marchistas Ximena Serrano y Valeria Flores en los 20 km marcha femenil.

Por su parte, la atleta Antonia Sánchez logró el oro en la prueba de 400 metros con vallas y logró impone runa nueva marca a romper con 55.91 segundos dentro de la justa juvenil.

Segundo oro del día para México en el atletismo de #Asu2025 🏃‍♀️



La velocista Antonia Sánchez domina la final de 400 metros con vallas y se corona con cronómetro de 55.91 segundos e impone nueva marca de la justa juvenil.



🥇 🇲🇽

🥈 🇻🇮

🥉 🇯🇲 pic.twitter.com/IV3FQD31Gi — CONADE (@conadeoficial) August 21, 2025

Con estas preseas, México alcanza nueve medallas en atletismo y sube al tercer lugar del medallero de la disciplina, que concluirá el viernes 22 de agosto.

Bronce para México en canotaje

En la Bahía de Asunción, el jalisciense José Enrique Gil Rodríguez abrió el medallero para México en el canotaje tras obtener la medalla de bronce en la final de C1-1000 metros masculino.

Gil Rodríguez completó la prueba en 4:26.33 minutos. El oro fue para el argentino Aramís Sánchez, con 4:17.18, y la plata para el brasileño Mateus Nunes, con 4:23.98.

El canoísta, que se preparó en Villas Tlalpan con la selección nacional, aún competirá en tres pruebas más: C1-500m, C2-500m y C2-500m mixto.

Resultados en kayak y canotaje femenil

En la final de K1-1000m masculino, el queretano Jahir Zúñiga Ramos terminó en el quinto lugar con tiempo de 4:02.05 minutos.

En la rama femenil:

La neoleonesa Ana Ximena Hernández fue cuarta en K1-200m con 46.94 segundos.

fue cuarta en K1-200m con 46.94 segundos. La bajacaliforniana Nicol Guzmán cerró en la cuarta posición en la final de C1-200m, con tiempo de 51.33 segundos.

Las competencias de canotaje continuarán hasta el sábado 23 de agosto.