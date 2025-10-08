Los jugadores que pueden definir el Argentina vs México de la Sub-20: Gilberto Mora y Alejo Sarco son clave

GENERANDO AUDIO...

México vs. Argentina, cuartos de final del Mundial Sub-20. Foto: Getty

El partido México vs. Argentina caerá en los cuartos de final del Mundial Sub-20, un duelo de mucha rivalidad en los recientes años, con un balance a favor de la “albiceleste”, y donde cada selección contará con diversas figuras que buscarán darle el pase a su equipo a las semifinales del torneo disputado en Chile.

La selección mexicana, del técnico Eduardo Arce se instaló en cuartos tras vencer por goleada a Chile, con marcador de 4-1, donde destacó la participación del jugador de Chivas, Hugo Camberos, tras marcar un doblete en el segundo tiempo.

Mientras que el combinado sudamericano dio cuenta de Nigeria, por marcador de 4-0. Dicho partido se disputó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, la tarde de este miércoles.

5 figuras a seguir de México y Argentina

El juego México enfrentará a Argentina, de los cuartos de final del Mundial Sub-20 contará con figuras como Gilberto Mora, Elías Montiel, Santino Andino y Alejo Sarco, entre otros. Aquí te damos el perfil de cinco figuras de cada selección:

Gilberto Mora

Gilberto Mora es un mediocampista de los Xolos de Tijuana, en la Liga MX. Con una estatura de apenas 1.64 metros y un rostro que todavía denota su corta edad de 16 años, vio acción por primera ocasión el 18 de agosto de 2024, captando todas las miradas, así lo destaca el sitio web de Olympics.

Además, a lo largo de su travesía por las categorías menores de los fronterizos, disputó 86 cotejos, sacudió las redes en 36 oportunidades y acumuló 5 mil 662 minutos, con 66 apariciones como titular en las Sub-13, Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Sub-19.

Elías Montiel

Elías Montiel es mediocampista de Pachuca. Él nació el 7 de octubre en Tula de Allende, Hidalgo. Mide 1.71 metros, pesa 62 kilos y actualmente tiene 20 años de edad. Debuto en la Liga MX el lunes 10 de julio de 2023, en su partido de los “Tuzos” ante León.

Obed Vargas

Obed Vargas, de 20 años, es otro mediocampista, pero él juega en la MLS, de Estados Unidos, con el Seattle Sounders. Nació el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska, pero es hijo de un mexicano originario de Michoacán, menciona Olympics.

Desde temprana edad desplegó su talento con el balón. Primero se formó en el Cook Inlet Soccer Club de su ciudad natal, hasta que en 2019 fue reclutado por la academia del Sounders. Pudo haber elegido jugar con el cuadro de las barras y las estrellas, pero prefirió a la selección mexicana a nivel mayor, y ahora la Sub-20.

José Rodrigo Pachuca

El joven defensa de 20 años, José Rodrigo Pachuca Martínez, se ha consolidado en la parte baja de la selección mexicana durante el Mundial Sub-20 en Chile, así como en su equipo el Puebla.

Él nació el 24 de septiembre de 2005 en Acapulco, Guerrero. Pesa 77 kilos, mide 1.85 metros y debutó en la Liga Mx el sábado 24 de agosto de 2024, cuando “la franja” visitó al América.

Iker Fimbres

Iker Jareth Fimbres Ochoa es otro mediocampista de 20 años y él pertenece a Monterrey, con quien poco a poco se va ganando un lugar en el 11 titular.

Él nació el 2 de junio de 2005 en Hermosillo, Sonora. Pesa 60 kilos, mide 1.72 metros y realizó su debut en Liga MX cuando los “rayados” recibieron a Cruz Azul el sábado 13 de julio de 2024.

Destacados por Argentina

Alejo Sarco

Alejo Sarco es delantero centro del Bayer Leverkusen, en Alemania. Nació el 6 de enero de 2006 en Alberti, provincia de Buenos Aires, Argentina. El 30 de marzo de 2024 debutó con la primera de Vélez Sarsfield, en el marco de la Copa de la Liga Profesional 2024, frente a Talleres de Córdoba.

Santino Andino

Santino Andino nació en Mendoza el 25 de octubre de 2005. Juega como delantero y su equipo actual es Godoy Cruz, de la Primera División de Argentina. En noviembre de 2024 fue convocado por Javier Mascherano a la selección de fútbol Sub-20 de su país para disputar partidos amistosos internacionales.

Mateo Silvetti

Mateo Silvetti nació en Rosario, Santa Fe, el 14 de enero de 2006. Es un delantero que se desempeña por las bandas, como extremo, en el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS).

Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni nació en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2006. También se desempeña como delantero y pertenece al Benfica de la Primeira Liga, en Portugal.

Su primera convocación fue a la selección Sub-17 de Argentina en el año 2022. Su primer gol con la misma se produjo en julio de ese mismo año frente a Uruguay.

Tobías Andrada

Tobías Luciano Andrada nació el 2 de febrero de 2007 y se desempeña como mediocampista para el club de la Primera División argentina Vélez Sarsfield.

De hecho, es producto juvenil del citado club desde la edad de 7 años. Andrada firmó su primer contrato con ellos el 10 de mayo de 2025 hasta 2028. Hizo su debut con Vélez en la Supercopa Internacional 2024, el 8 de julio de 2025, en una victoria de 2-0 sobre Estudiantes de La Plata.

¿Cuándo y a qué hora se juegan los cuartos de final?

El México vs. Argentina de cuartos de final del Mundial Sub-20 se jugará el próximo sábado 11 de octubre, a las 17:00 horas (tiempo del centro de nuestro país). De momento, dicho enfrentamiento se llevaría a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.