México vs Argentina en vivo el partido del Mundial sub 20

México vs Argentina en vivo online

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre la selección mexicana y su similar de Argentina por los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20 de Chile 2025, donde el Tricolor dirigido por Eduardo Arce buscará la hombrada ante los sudamericanos y meterse a la antesala de la final y ser uno de los mejores cuatro equipos dentro de la competencia.

El Tricolor juvenil llega a este compromiso después de eliminar al anfitrión Chile en Valparaíso, donde se impuso con autoridad al propinarle un 4-1 en el marcador; mientras que los de la Albiceleste enfrentarán a México al desplegar un buen fútbol ante el combinado de Nigeria, que también se impuso con goleada de 4-0. Por lo que todo apunta a que será un duelo de poder a poder.

