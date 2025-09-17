GENERANDO AUDIO...

México vs. Brasil, para abrir en el Mundial Sub 20. Foto: Getty

A finales de septiembre se realizará el Mundial Sub 20, donde está programado el juego México vs. Brasil, y con el que debutará el cuadro dirigido por Eduardo Arce, donde contará con su principal figura Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana.

Este evento se realizará en Chile y será la segunda vez que el país sudamericano acogerá el prestigioso torneo juvenil. La última vez fue en el año de 1987, donde Yugoslavia se proclamó campeona del futbol en esa categoría.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Brasil?

Fecha y hora del México vs. Brasil ¿Cuándo? Domingo 28 de septiembre de 2025

Domingo 28 de septiembre de 2025 ¿A qué hora? A las 17:00 horas (tiempo del centro de nuestro país)

A las 17:00 horas (tiempo del centro de nuestro país) ¿En dónde? Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ¿Dónde verlo? ViX

¿Quién ganará el partido México vs. Brasil, según la inteligencia artificial?

La IA dice que Brasil es el favorito, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial (IA) multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

Probabilidad de victoria

La balanza se inclina ligeramente a favor de Brasil.

¿Por qué?

La principal razón es el inmenso talento individual que Brasil suele llevar a este tipo de torneos. Su potencia ofensiva y la experiencia reciente de ganar el campeonato les da una ligera ventaja. En el último enfrentamiento directo en una final de Copa del Mundo Sub-17 (2019), la selección brasileña se llevó la victoria. Aunque México ha demostrado ser un rival formidable, el poderío de los sudamericanos suele imponerse en los momentos clave.

México suele crecerse ante los grandes

Por otro lado, la selección mexicana es un equipo que históricamente se crece en estas instancias. Su fuerza radica en la disciplina táctica, el trabajo en equipo y una mentalidad ganadora que les permite competir de tú a tú contra cualquier potencia. Además, en categorías menores, México ya ganó el Mundial Sub-17 en dos ocasiones y siempre es un candidato a pelear por los primeros lugares.

Si bien, el partido México vs. Brasil podría inclinarse para el cuadro sudamericano, en el futbol pueden darse sorpresas, por lo que habrá que esperar el juego y ver si se cumple o no el pronóstico.

¿Quién es el último campeón Sub 20?

El actual campeón es Uruguay, que derrotó a Italia por 1-0 en la final de 2023 en Argentina para conquistar así lo que fue su primer título en la competición.

¿Qué selección ha ganado más veces el Mundial Sub 20?

La selección más laureada de la competición es Argentina, con seis títulos, aunque no levanta el trofeo desde 2007. A la albiceleste le sigue de cerca Brasil, con cinco campeonatos.