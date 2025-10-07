México vs. Chile: fecha, hora y favorito de la IA para los octavos de final del Mundial Sub-20

GENERANDO AUDIO...

México parte como favorito para ganarle a Chile, país anfitrión.

México enfrentará a Chile en los octavos de final del Mundial Sub-20 este martes 7 de octubre tras ganarle 1-0 a Marruecos el pasado sábado.

Los dirigidos por Eduardo Arce tendrán la encomienda de lograr su pase a octavos de final ante el país anfitrión, quien tiene una victoria y dos derrotas.

Fecha y hora de México vs Chile ¿Cuándo? Martes 7 de octubre de 2024

Martes 7 de octubre de 2024 ¿A qué hora? 17:00 horas

17:00 horas ¿En dónde? Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile

Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile ¿Dónde verlo? Nu9ve, TUDN y ViX

El Tri de la Sub-20, liderado por Gilberto Mora, sobrevivió al “Grupo de la Muerte”, donde se encontraban España y Brasil, terminando como segundo del grupo C con 5 puntos.

En la fase de grupos la Selección Mexicana acumuló dos empates y un victoria por lo que se mantiene invicto y buscará seguir con esa racha.

¿Quién ganará el partido México vs. Chile?

De cara al partido entre México y Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20, que se disputará este martes 7 de octubre, la inteligencia artificial proyecta un duelo muy cerrado, con ligera ventaja para la Selección Mexicana.

Según un análisis realizado por ChatGPT, México llega con mejor inercia tras clasificar con una victoria clave en fase de grupos, mientras que Chile tendrá la fortaleza de jugar en casa con el apoyo de su afición.

La proyección anticipa un partido de márgenes muy estrechos, donde una jugada a balón parado o un error defensivo podría marcar la diferencia.

Pronóstico basado en IA (ChatGPT)

Probabilidad de triunfo de México: 55%

55% Probabilidad de empate: 30%

30% Probabilidad de triunfo de Chile: 15%

15% Marcadores más probables: 1-0 o 2-1 a favor de México

En conclusión, el modelo de IA de ChatGPT vislumbra un triunfo ajustado de México, aunque advierte que el peso de la localía chilena podría equilibrar las fuerzas y llevar el duelo hasta los tiempos extra o penales.

En caso de que México gane y pase a los cuartos de final podría enfrentarse al vencedor del partido entre Argentina y Nigeria.